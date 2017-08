ABOUT A BOY: UN RAGAZZO/ Su Rete 4 il film con Hugh Grant (oggi, 28 agosto 2017)

film comica e drammatica nella seconda serata di Rete 4

HUGH GRANT E TONI COLETTE NEL CAST

About a boy: Un ragazzo, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 28 agosto 2017 alle ore 23.50. Una pellicola comico/drammatica che è stata diretta dai fratelli Weitz con il titolo in lingua originale About a Boy. Il film, annovera nel suo cast attori del calibro di Hugh Grant, Toni Collette, Nicholas Hoult, Rachel Weisz e Victoria Smurfit. La storia è totalmente ispirata al romanzo best seller omonimo scritto da Nick Hornby nel 1998. Il libro riuscì a vendere più di un milione di copie, diventato il romanzo inglese più venduto di sempre. L'attore protagonista, Hugh Grant, è un noto attore americano che ha partecipato a diverse pellicole di successo, come Notting Hill e Il diario di Bridget Jones. Prima di scritturare gli attori che poi presero effettivamente parte al progetto, due interpreti del calibro di Brad Pitt e Emma Thompson non accettarono di entrare a far parte del cast del film About a Boy. La scelta ricadde poi su Hugh Grant e Toni Colette, nota come una delle protagoniste del film horror Il sesto senso. Il film About a boy ottenne molto successo. A testimonianza di ciò, la pellicola venne nominata agli Oscar come miglior sceneggiatura ed ottenne diversi premi come al Golden Camera, al Satellite Awards ed all'Empire Award. L'attore che interpreta Marcus è Nicholas Houtl, noto per aver preso parte a film come Autobahn, X.Men-L'inizio e Mad Max-Fury road. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ABOUT A BOY: UN RAGAZZO, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è Will, un ragazzo di Londra che vive la sua vita con estrema serenità, divenendosi tra locali alla moda e relazioni brevi e fugaci. Non ha un lavoro ma può permettersi una vita agiata grazie ai diritti d'autore legati ad un brano di Natale composto da suo padre diversi anni prima. Will è un inguaribile don Giovanni, attratto soprattutto dalle madri single per via della facilità con cui questo genere di donne tronca le relazioni quasi sul nascere. Pur di continuare a rimorchiare madri single, Will decide di prendere parte ad un gruppo di supporto per genitori single, spacciandosi per un padre di un bimbo piccolo, lasciato da sua moglie. Will rimane affascinato da Susie, l'unica ragazza del gruppo da cui si sente attratto. Susie e Will iniziano a frequentasi ed un giorno, nel corso di un pic nic, Will conosce Marcus, il figlio di 12 anni di un'amica di Susie. Il ragazzo sta attraversando un momento difficilissimo per via del tentato suicido di sua madre. Tra Will e Marcus nasce un rapporto meraviglioso che aiuterà Marcus a superare il trauma e Will a cambiare radicalmente la sua esistenza.

© Riproduzione Riservata.