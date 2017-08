Aurora Betti mamma/ Simore Aresti e la "diva" di Temptation Island hanno avuto il loro bambino

Aurora Betti

Aurora Betti è mamma. L'ex fidanzata tremenda di Temptation Island ha lasciato spazio ad una donna in carriera, fedele, innamorata del suo compagno Simone Aresti e adesso è addirittura diventata mamma. "Ti abbiamo voluto tanto", così commentava Aurora Betti qualche mese fa quando, sui social, annunciava la sua gravidanza e proprio oggi il papà, felice, ha dato la lieta novella. Diego è nato e sta bene così come la mamma. I due sono felici e soddisfatti tanto che Simone, su Instagram Stories, ha pensato bene di mostrare un piccolo video scrivendo "Ciao amore mio e di mamma". Le immagini mostrano il profilo, appena accennato, del nuovo arrivato in famiglia. Solo qualche giorno fa, in attesa del parto, Aurora Betti scriveva su Instagram: "Lettone e vista alba, perché Diego di notte cerca di uscire e non si dorme. Vi ringrazio per le centinaia e centinaia di messaggi, ho superato la scadenza del parto di due giorni, sono a 40 settimane +2, ora ogni momento potrebbe essere quello giusto! Speriamo nasca come la mamma, all' aurora!". Clicca qui per vedere la foto.

AURORA BETTI FINALMENTE MAMMA, LA GIOIA SUI SOCIAL

Una delle protagoniste storiche di Temptation Island (new version) è senza dubbio la bella Aurora Betti. Proprio lei è finita alle cronache della ribalta tre anni fa grazie alla prima edizione, moderna, del reality show dei sentimenti. Aurora Betti è andata avanti fino in fondo, vivendo il momento a pieno e mettendo da parte tutto, anche la persona che stava dall'altro lato del villaggio, ovvero Gianmarco Valenza. All'epoca si è molto parlato del suo comportamento e del trattamento riservato al fidanzato e quando la loro storia è finita i fan non potevano essere più contenti per lui. E adesso? Le loro vite sono cambiate. Gianmarco è seguitissimo sui social e in tv, dove spesso e volentieri si occupa di calcio, mentre Aurora Betti ha una vita insieme al compagno Simone Aresti e il nuovo arrivato, Diego. A quanto pare il famoso destino esiste e, anche in quel caso, ha fatto il suo dovere, regalando ai due componenti dell'ex coppia una nuova vita, felice e soddisfacente e Valenza? "Sarò per lui come uno zio", ha concluso.

© Riproduzione Riservata.