BOOM! 2, Max Giusti / Prima puntata: novità e conferme. Il ritorno sul Nove

Max Giusti presenta Boom!

"Boom! è stata una grossa scommessa con me stesso. Quando Nove mi ha chiamato, mi sono detto, 'e che vuoi fare?'". Max Giusti si racconta nella lunga intervista rilasciata a Patrizia Vacalebri dell'Ansa. Per il conduttore romano, quella di Boom! è stata una sfida in piena regola. "Mi sono sentito un po' come Mike Bongiorno quando venne richiamato da Berlusconi. Ma poi che soddisfazione ho avuto! Con alcune puntate siamo arrivati addirittura a un milione di telespettatori". Quanto al passato in Rai, Giusti non lo rimpiange affatto: "Ci ho lavorato 13 anni in esclusiva. E non è un problema di compensi se sono andato via, perché ormai sono tutti uguali, lavori finché produci e piaci al pubblico. Quando non servi più – osserva con una punta di amarezza – il telefono non squilla". Prodotto da Endemol Shine per Discovery Italia, Boom! andrà in onda a partire da lunedì 28 agosto alle 20.20. Confermata la presenza delle due squadre che, puntata dopo puntata, si battono per un montepremi potenziale pari a centinaia di migliaia di euro. Tre i round a disposizione per farsi valere, tra bombe nere, argento, oro e – novità – "bomba doppio boom". Attesa anche per l'appuntamento in prima serata con la versione vip del programma, in cui si scontreranno otto tra i beniamini del pubblico della tv generalista.

LE NOVITÀ DELLA SECONDA EDIZIONE

Nel primo round, i concorrenti (quattro per ogni squadra) si affronteranno dotati di tronchesi e occhiali protettivi. L'obiettivo, come al solito, è quello di disinnescare quattro bombe nere prima che l'esplosivo colorato li travolga. Le quattro bombe corrispondono ad altrettante domande a scelta multipla, così come i fili da tagliare sono collegati alle risposte (errate ed esatte) che i concorrenti sono tenuti a dare. New entry della seconda edizione, il personaggio famoso che affiancherà Max Giusti alla conduzione. Secondo round: bomba color argento. Le due squadre saranno chiamate a rispondere al maggior numero di domande possibile in 2 minuti di tempo. A seconda delle risposte, il montepremi crescerà o, al contrario, verrà decurtato. L'ultimo round, quello della bomba d'oro, sottoporrà i concorrenti a trafila di domande aperte abbinate a 15 ordigni. In caso mancata risposta, il jackpot subirà un ulteriore decremento. Ai concorrenti l'arduo compito di evitare che accada.

© Riproduzione Riservata.