Beautiful / Anticipazioni 28 agosto: Ridge cade nella trappola di Quinn, si sta innamorando di lei?

Beautiful, anticipazioni

Gli amici di Beautiful, dopo la lunga pausa tornano oggi, lunedì 28 agosto 2017. Cosa accadrà nel corso della settimana? Scopriamo tutte le anticipazioni che attendono i telespettatori. Il piano di Ridge continua ad andare avanti in maniera quasi indisturbata. Tutte le buone parole che l'uomo ha nei confronti di Quinn, nascondono invece una mossa ben precisa per farla capitolare e fare anche aprire gli occhi di Eric, probabilmente accecato dall'amore. L'erede della Forrester infatti, non vede l'ora che la donna possa cadere ai suoi piedi per fare vedere ad Eric di che pasta è fatta realmente la donna che ha deciso di sposare ed avere al suo fianco. A partire dalle 13.45 circa, subito dopo il TG5 dell'ora di pranzo, andranno in scena i nuovi sviluppi sentimentali della Forrester e senza mezzi termini, appassioneranno ancora gli estimatori. La soap americana, oltre ad essere molto amata è anche seguitissima sui social, con un nutrito fan club di accaniti sostenitori che twittano durante il corso della nuova puntata, intorno all'ora di pranzo. Ridge tenderà una nuova trappola a Quinn ma la donna, come volevasi dimostrare non è certo una novellina e si accorgerà immediatamente dell'inganno: come andrà a finire?

Ridge si sta innamorando di Quinn?

Dopo avere cercato di sedurla, Quinn scopre che quello di Ridge è solo uno stupido trucco per farla capitolare. La donna, scaltra come poche altre, non ci casca e così il "gioco" del Forrester viene scoperto. I due di seguito, avranno anche un accesissimo confronto nella stanza dell'hotel di San Francisco dove risiedono per questioni di lavoro. Questo aspetto inedito della donna però, incredibilmente sembra affascinare Ridge come noi mai: che il Forrester si stia per caso innamorando della sua nemica numero uno? Questa ipotesi, in realtà, non si discosterà tanto dalla realtà dei fatti. Nel frattempo Katie confesserà a Wyatt quello che realmente pensa della sua situazione sentimentale con Steffy. Nuove intriganti passioni saranno alla base dell'inedita settimana con la soap opera americana che, di ritorno dalle sue ferie estive, tornerà sull'ammiraglia Mediaset ancora più scoppiettante del previsto: tutti pronti per ritrovare Beautiful con le sue travolgenti passioni?

© Riproduzione Riservata.