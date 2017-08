Belen Rodriguez / A Creta con Andrea Iannone, ma un fan accusa: ”hanno chiesto di non essere disturbati!”

Belen Rodriguez, Instagram

Le polemiche, per Belen Rodrguez, non sembrano avere fine e, a quanto pare, continuano a seguirla ovunque lei vada. Di recente, infatti, la showgirl è volata fino in Grecia, precisamente sull'isola di Creta, dove avrebbe passato, secondo i bene informati, qualche giorno di Relax in compagnia di Andrea Iannone. A scatenare gli ultimi pettegolezzi sui due piccioncini, però, è stato un nostro connazionale, che dopo essersi imbattuto nella coppia e aver constatato il pessimo comportamento che entrambi avrebbero riservato a un suo amico, ha segnalato il tutto a Isaechia.it. Di seguito, vi riportiamo le sue parole: “Stasera abbiamo visto Belen e Andrea a Creta, località Agios Nikolaos. Un mio amico, grande fan del campione di Moto Gp, ha provato ad avvicinarsi per chiedere un autografo. Purtroppo è tornato indietro a mani vuote, Andrea e Belen in maniera piuttosto scortese hanno chiesto di non essere disturbati!”. Solo una brutta giornata peri due innamorati?

SCORTESI CON I FAN

Come si comportano le celebrità quando si trovano lontane dai riflettori? Alcune sono ben disposte nei confronti dei fan tanto da concedere loro scatti, selfie e autografi, altre, invece, si dimostrano scostanti e poco avvezze ai rapporti umani. Di recente, però, dimostrare un certo grado di insofferenza nei confronti dei suoi seguaci sarebbe stata proprio Belen Rodriguez che, in vacanza a Creta insieme ad Andrea Iannone, avrebbe allontanato in maniera scortese un fan alla ricerca di un autografo. La segnalazione, giunta a Isaechia.it, è stata molto precisa, e ha rivelato che anche il proprietario del locale avrebbe notato la scortesia dei due innamorati: “abbiamo saputo dal gestore del locale (tra l’altro ci ha chiesto chi erano i due personaggi, perché qui non sono conosciuti) che poco prima i due erano stati fermati da vari ragazzi e sembravano anche lì piuttosto infastiditi dall'attenzione dei fan”. Se volete visualizzare lo scatto che immortala Andrea Iannone e Belen Rodriguez a Creta, potete cliccare qui.

