Cherry Season / Anticipazioni 28 agosto: Nazmi è morto, Onem vuole la società ma è di Oyku!

Cherry Season, anticipazioni

Andranno avanti ancora per un paio di settimane circa, le insolite avventure della seconda stagione di Cherry Season, con le sue strampalate stagioni del cuore. Cosa accadrà nel corso della prima puntata settimanale? Come sempre, Ayaz e Oyku sono pronti per entusiasmare il pubblico ecco perché, scopriamo di seguito tutte le anticipazioni sulla trama della prima puntata di oggi, lunedì 28 agosto. Il proprietario di Atlantis è morto. La notizia arriva prontamente all'atelier di Onem e la certezza della dipartita di Nazmi, riapre nella donna antiche speranze che credeva ormai perdute. Onem vuole assolutamente avere quella società ed è disposta a fare qualsiasi cosa. Ecco perché, dopo avere appreso la triste novella, con balzo felino si recherà immediatamente all'Atlantis per poterla acquistare. Con Onem anche il figlio Ayaz, in modo di parlare in coppia con gli eredi. Cosa aveva deciso di fare Nazmi prima di morire? L'uomo aveva intenzione di lasciare tutto nelle mani di Oyku e così ha fatto!

Oyku non vuole vendere l'Atlantis

La moglie di Ayaz quindi, non ha assolutamente alcuna intenzione di vendere la società ed anzi, vuole rilanciarla appieno sul mercato per ridargli il vecchio splendore: come andrà a finire? Questa presa di posizione influirà negativamente sul matrimonio? Il piano di Oyku per riportare l'Atlantis in pista è molto chiaro: creare una linea per una compagnia aerea. Il progetto funziona, la quiete andrà a farsi benedire a breve? Ed intanto, i rapporti fra Sibel e Ilker non migliorano, mentre Bulent e Meral non trovano in alcun modo, il coraggio per comunicare ai rispettivi figli il fatto che hanno una relazione: cosa succederà? Oyku nel frattempo, incomincerà a dirigere l'Atlantis ma sarà molto sfiduciata e rammaricata: da dove cominciare? La mancanza di positività delle persone che la circondano, la metterà k.o. Ed intanto Seyma sarà l'unica che crederà in lei tanto da chiederle un lavoro. L'appuntamento con i nuovi sviluppi di Cherry Season è rinnovato per questo pomeriggio, puntualissimi su Canale 5.

