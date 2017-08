EMIGRATIS 2/ Anticipazioni 28 agosto: Pio e Amedeo volano a Dubai

Il logo di Emigratis 2

Fa tappa a Dubai il duo sgangerato di Pio e Amedeo, che nella seconda puntata di Emigratis 2 prende scherzosamente in ostaggio il plurimilionario Flavio Briatore. Guest star: il fratello di Amedeo, Simone, che recita la parte dello squattrinato perennemente in cerca di lavoro. Dopo un giro nella fatiscente Dubai, i due si spostano nella grande Abu Dhabi, ma solo per scoprire che il ricco imprenditore è "fuggito" nella capitale. Gli scrocconi non desistono: da Mirko Vucinic a Paris Hilton, troveranno un nuovo ricco da spolpare... e la questura ad attenderli. Pio e Amedeo non sono altro che l'esemplificazione dell'italiano medio che è solito far uso di mezzucci e diversivi per alleggerirsi il carico di responsabilità. Da Dubai a Londra, da Monaco di Baviera alla Cina passando per Singapore e la Malesia, il loro vagabondare li porterà a fare gli incontri più impensabili: personaggi del mondo dello sport (Antonio Conte e Carlo Ancelotti, Mario Balotelli, Alessandro Del Piero e Fabio Cannavaro, Bebe Vio e Andrea Iannone). Oltre agli sportivi, Pio e Amedeo si sono imbattuti anche in Roberto Saviano, Paris Hilton, Rocco Siffredi, Belén Rodriguez, Maria Grazia Cucinotta e tanti altri personaggi dello spettacolo, della cultura e della politica italiana e mondiale.

I PIÙ GENEROSI

Viaggiare a scrocco a Dubai avvantaggia in qualche modo? "Qualcuno potrebbe pensare che sia più facile perché c'è gente che elargisce facilmente grandi quantità di soldi, e questo in parte è vero, ma la realtà è che è davvero difficile. Ci sono tantissimi controlli ovunque, senza contare le grandi differenze tra la cultura occidentale e quella araba". In un'intervista rilasciata a TvZap, Pio e Amedeo raccontano così la loro trasferta negli Emirati Arabi Uniti. I più generosi? "Forse Belén e Iannone, sono stati una bella scoperta. Poi il capitano della Nazionale Fabio Cannavaro che ci ha affittato due auto per due anni, Pellè che ha gentilmente offerto una crociera alle nostre mamme e Mario Balotelli – ma non è stata una sorpresa per noi – che abbiamo portato in giro a fare shopping e ci ha rifatto il guardaroba".

