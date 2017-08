GATTACA: LA PORTA DELL'UNIVERSO/ Su Rai 4 il film con Uma Thurman (oggi, 28 agosto 2017)

il film di fantascienza per la prima serata di Rai 4

UMA THURMAN E JUDE LAW NEL CAST

Gattaca: La porta dell’universo, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 28 agosto 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di fantascienza che vede come protagonisti tre star internazionali, Uma Thurman, Jude Law e Ethan Hawke, la regia è stata affidata al regista Andrew Niccol e la sua uscita nelle sale cinematografiche risale al 1997. Il film Gattaca: La porta dell'universo, può essere inserito nel filone fantascientifico in cui però viene prestata attenzione anche agli aspetti sociologici e psicologici della società moderna. In questo futuro ipotetico, i passi avanti nella tecnologia hanno infatti decretato la possibilità di mettere al mondo degli individui dal corredo genetico impeccabile attraverso una selezione accurata dei geni dell'embrione e prevedendone così le condizioni di saluti future dei nascituri. In questo modo si viene a creare una dicotomia molto forte all'interno della società, da un lato gli individui validi, ovvero coloro che posseggono un corredo genetico privo di imperfezioni e per questo motivo sono designate a ricoprire i ruoli più importanti, dall'altro invece troviamo gli individui non validi, ossia gli individui con un genoma naturale che sono destinati a svolgere le mansioni più umili senza la possibilità di ambire a qualcosa in più. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

GATTACA: LA PORTA DELL'UNIVERSO, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

La vicenda ha inizio con la scelta di una coppia di concepire in maniera naturale, senza dunque il ricorso alla tecnologia, il loro primogenito Vincent Freeman (Ethan Hawke) al quale viene subito diagnosticata una malattia al cuore ereditata dal padre, mentre per suo fratello Anthony Freeman (Loren Dean) verranno richiesti dei miglioramenti del suo genoma. Per questo motivo Vincent viene sin da subito classificato come un individuo non valido, nonostante ciò, la sua determinazione lo porterà a ricoprire il ruolo da lui sempre desiderato, entrare nell'ente aerospaziale, Gattaca, in cui vengono effettuate le missioni interplanetarie.

Per ovviare ai controlli, Vincent, aiutato da un personaggio misterioso, riuscirà a impossessarsi dell'identità di Jerome Eugene Morrow (Jude Law), un individuo valido che per colpa di un incidente si è ritrovato ad essere paraplegico e quindi escluso dalla società. Con un duro allenamento ed alcuni interventi chirurgici, Vincent cerca di somigliare sempre più a Jerome che intanto è disposto a fornirgli anche sacche di sangue per ovviare ai controlli del personale addetto.

Vincent si impone subito come uno dei migliori elementi, tanto da destare l'interesse della sua collega Irene Cassini (Uma Thurman). In concomitanza con la tanto agognata missione spaziale, la prima per Vincent, viene ucciso uno dei componenti della squadra e sul luogo del crimine viene ritrovato un ciglio proprio del giovane Freeman. Quest'ultimo viene indagato, ma grazie all'aiuto di Jerome e della sua collega cadono subito i sospetti. Ma non è finita qui, poco prima della partenza, con un esame delle urine giunto a sorpresa, uno dei medici dell'azienda scopre la vera identità di Vincent.

Contro ogni aspettativa, il medico decide di non rivelare la sua scoperta e di lasciarlo lavorare tranquillamente, Vincent parte cosi per Titano mentre Jerome decide di suicidarsi, non prima di aver consegnato al suo amico un quantitativo ingente di sangue e urine, utile per bypassare tutti i futuri controlli all'interno dell'istituto.

