GRANDE FRATELLO VIP 2017 / Anticipazioni: Jeremias Rodriguez nel cast, Belen: ”Se fa casini non mi chiamate!”

Grande Fratello Vip 2017

A poche settimane dalla prima puntata del Grande fratello vip, non vi è ancora alcuna certezza sul cast che varcherà la ormai celebre porta rossa. Fra i nomi che sembrerebbero confermati vi è, oltre alla già nota Carmen di Pietro, anche l’ex protagonista di Uomini e donne Rosa Perrotta, che almeno per il momento non ha mai smentito la sua partecipazione al reality. Dai rumors diffusi nelle ultime ore, potrebbe invece saltare la partecipazione di una concorrente ormai data per certa, Giulia De Lellis, mentre sembra ormai definitivo l’ingresso della milionaria Elettra Lamborghini. Per il momento, una delle tante certezze è che, fra i futuri inquilini del reality, ci saranno anche i giovanissimi Jeremias e Cecilia Rodriguez, i due fratelli minori della più nota Belen. La showgirl, da parte sua, ha già avvisato tutti attraverso le pagine del settimanale "Chi": “Sono preoccupata. Cecilia ha un suo equilibrio, io e Jeremias siamo matti. Se fa casini, vi avverto, non mi chiamate!”.

JEREMIAS, DOMENICA IN FAMIGLIA

In attesa di fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello vip 2017, Jeremia Rodriguez ha passato una serena domenica in famiglia circondato dall'affetto dei suoi cari. A svelarlo, è stato lo stesso aspirante inquilino, che attraverso le Instagram Stories, ieri sera ha rivelato a tutti i suoi fan di aver passato la giornata in compagnia dei suoi familiari. Nei filmati condivisi sul noto social network, infatti, il fratello di Belen Rodriguez ha rivelato di aver seguito la gara di MotoGp, ma a conquistare tutti i suoi follower è stata una breve clip, che in pochi secondi ha immortalato lo straordinario talento che ha suo padre nel canto. “Amarlos, ese es mi papà”, ha scritto infatti Jeremias, che così come la sua più celebre sorella, è molto legato ai suoi cari. Riuscirà il secondogenito di casa Rodriguez a sopportare la separazione forzata dovuta al suo percorso nella casa delle celebrità?

