Game of Thrones 8/ Anticipazioni: il cast presto sarà sul set ma si pensa già a 4 spin off

Dopo un'intensa settima stagione e un ultimo episodio che presto andrà in onda su Sky sottotitolato, Game of Thrones sta per giungere al termine. I fan della serie sono pronti a guardare al futuro e all'ottava stagione con la speranza di ottenere alcune risposte dopo il sorprendente cliffangher di questa notte ma, anche, sicuri, che i prossimi episodi saranno gli ultimi. La HBo ha già annunciato che l'ottava stagione della serie sarà anche l'ultima ma, se questo non bastasse, sembra proprio che per il gran finale dovremo attendere addirittura il 2019. La produzione della nuova stagione è già iniziata e nelle prossime settimane gli attori saranno sul set per le nuove riprese, fino ad allora dovremo consolarci con l'attesa della messa in onda dell'episodio in lingua italiana e, poi, con le news e gli spoiler che arriveranno dal set e non solo.

GAME OF THRONES LASCIA IL POSTO AI SUOI SPIN OFF?

La HBO non ha intenzione di mollare la presa su una serie cult che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Proprio mentre i lavori per Game of Thrones 8 hanno inizio, la rete si sta occupando di mettere insieme il "seguito". Ebbene sì, non rimarremo senza Jon Snow, draghi ed epiche battaglie visto che la HBO ha già pensato ad ordine ben 4 spin off della serie che, magari, non metteranno insieme lo storico cast che ha fatto grande la serie ma, almeno, non lascerà in astinenza e nella disperazione il pubblico che in questi otto anni ha seguito gli intrighi e gli scontri della serie originale. Riusciremo a consolarci con questa notizia nei prossimi mesi?

