Gianluca Vacchi e Ariadna Gutierrez si sono lasciati?/ Mr Enjoy beccato con l'ex tentatrice Melissa Castagnoli

Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi nuovamente re el gossip? Così sembra. Dopo lo tsunami che lo ha travolto a causa di pignoramenti per milioni di euro, ecco che Mr Enjoy torna sulla cresta dell'onda per alcuni scatti sospetti che lo ritraggono insieme ad una bella bionda che poco ha a che fare con la sua ultima, ufficiale, fidanzata, ovvero Ariadna Gutierrez. La bella Miss in questi giorni è stata insieme a Gianluca Vacchi e, spesso, nel mese di agosto, soprattutto intorno alla metà, sono stati immortalati insieme ad eventi pubblici e privati. Anche loro due non si sono sottratti ai flash dei loro smartphone e spesso, via Instagram, si sono mostrati complici e felici, e adesso? Sul profilo di Gianluca Vacchi non compaiono foto in coppia ormai da quasi due settimane e questo lascia pensare che la notizia di una loro rottura potrebbe essere vera.

GIANLUCA VACCHI PRONTO PER UN'ALTRA STORIA D'AMORE?

Gli affari e i pignoramenti non hanno rovinato la vita e le vacanze estive dell'influencer e imprenditore ma nemmeno la sua vita privata se gli ultimi rumors si confermano come veri. Gianluca Vacchi ha passato il mese di agosto insieme alla bella Miss Ariadna Gutierrez ma in queste ore si parla già di un campio di guardia tra la mora ed una bella bionda nota al pubblico di Canale 5. Alcuni scatti mostrano Gianluca Vacchi in compagnia di Melissa Castagnoli, ex tentatrice di Temptation Island, la stessa che ha fatto perdere la testa a Roberto Ranieri tanto da presentarsi al falò per lasciare la sua fidanzata, Valeria Vassallo, convinto di avere una chance con la biondina. All'epoca Melissa ha dato un due di picche al "fidanzato" del reality ma non avrebbe fatto lo stesso con Gianluca Vacchi. Una nuova storia d'amore? I due sarebbero stati beccati insieme in Sardegna nei giorni scorsi ma mentre lui adesso è di stanza ad Ibiza, lei ha pubblicato una foto dall'aeroporto Marconi di Bologna.

