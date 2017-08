Il Principe - Un amore impossibile 3/ La terza stagione ci sarà? Ecco le ultime notizie

Il Principe

Il Principe Un Amore impossibile ha chiuso i battenti proprio questa notte con la messa in onda dell'ultima puntata della seconda stagione ma, dopo quello che è successo, i fan si chiedono: ci sarà una terza stagione? Il Principe Un Amore Impossibile 3 non ci sarà e la cosa è ormai nota da un po', da quando le puntate della seconda stagione sono andate in onda su Canale 5 lo scorso anno. Fatima e Morey non hanno avuto il lieto fine che meritavano e sulla spiaggia, nel finale dell'ultima puntata, i due si sono detti addio dopo un rocambolesco inseguimento. Khaled non ha mai rinunciato alla moglie e, nonostante tutto quello che è successo, alla fine ha pensato bene di affrontare lei e Morey proprio ad un passo dalla loro fuga d'amore, a quel punto ha iniziato a sparare verso i due ferendo a morte proprio la bella Fatima.

UNA TERZA STAGIONE È ANCORA POSSIBILE?

Dopo oltre due anni dalla fine della fiction spagnola sembra proprio che un ritorno non è proprio possibile. Il Principe Un amore impossibile 3 non ci sarà e questo era nei piani dei produttori e degli sceneggiatori sin dall'inizio visto che si era pensato ad un ciclo di due stagioni poi allungate dopo il successo ottenuto. Anche il finale di stagione ha registrato un vero e proprio record di ascolti ma questo non ha spinto la produzione a parlare di una terza stagione. L'ultima puntata ha regalato al pubblico un finale chiuso e la morte di Fatima ha spento l'entusiasmo anche per la storia d'amore che da sempre ha fatto da sfondo a sotterfugi, intrighi e violenza. Quale sarà il prossimo successo spagnolo a sbarcare in Italia?

