Il Segreto / Anticipazioni 28 agosto: Candela peggiora, Carmelo incontra Adela, l'atroce verità è alle porte

Gli amici de Il Segreto, sono ancora una volta prontissimi a lasciarci con il fiato sospeso. Cosa accadrà in quel di Puente Viejo durante il corso della settimana? Siete proprio nel posto giusto per poterlo scoprire! Eccovi, a seguire, il riassunto di ciò che è andato già in onda e cosa vedrete a cominciare da questo pomeriggio, come sempre puntuali, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Le condizioni di salute di Hernando, nel corso di queste ultime giornate, sono cambiate. L'uomo ha richiesto alla moglie una sedia a rotelle mentre lei credeva che il possidente di Los Manantiales le stesse comunque nascondendo qualcosa. Ed infatti, sia Dos Casas in accordo con Rogelia, stavano "giocando" con Camila: l'uomo può camminare con grande gioia da parte di tutti. Nel frattempo, tutte le nostre attenzioni si erano concentrate anche su Beatriz e la trappola che le hanno riservato: come andrà a finire? Rosario intanto, si è confidata con Don Anselmo. Ramiro le ha chiesto di partire con lui in quel di Madrid per dargli una mano con Prado: cosa deciderà di fare? Emilia invece, continuava a preoccupare Alfonso. Il marito infatti, aveva ancora il terrore che Cristobal potesse essere ancora dietro l'angolo per tormentarli. Ancora incomprensioni tra Sol e Lucas, lei non vuole lasciare il fratello da solo. Severo poi, nel tentativo di fare la pace con Carmelo, ha peggiorato le cose un po' con tutti. Francisca Montenegro è tornata in forma smagliante: qual è sarà il prossimo passo falso della matrona?

Candela sta male, Carmelo incontra Adela

Adesso che Cristobal è stato punito e mandato nella sperduta isola di Bioko, anche Alfonso viene liberato. Cosa ci rivelano le anticipazioni di oggi, lunedì 28 agosto 2017? Mauricio prova in ogni modo a convincere Fe a fare ritorno in Villa per lavorare. L'uomo in fondo, non riesce proprio a stare senza di lei. Ed intanto la gioia di Beatriz sarà più che evidente. La giovanissima infatti, è raggiante perché con Matias sembra andare di nuovo tutto bene. Hernando, dopo essersi rimesso in piedi, ricomincia a lavorare a pieno regime ecco perché, riceve anche una chiamata da parte di un fornitore che vuole acquistare i prodotti per esportarli in tutta Spagna ma anche all'estero. Candela peggiora ogni giorno che passa mentre Carmelo, dopo avere rovinato la situazione con Severo, andrà a trovare Adela. La donna crede che l'uomo sia un amico di suo marito, ignorando la terribile verità. Nel paesino di Puente Viejo, arriva una novità anche per Dolores: la nuova passione per la cucina. L'appuntamento con gli amici de Il Segreto, è rinnovato per questo pomeriggio, come sempre su Canale 5.

