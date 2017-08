LA CUCINA DEL CUORE/ Su Canale 5 il film con Danielle Panabaker (oggi, 28 agosto 2017)

Una scena di La Cucina del Cuore con Danielle Panabaker e Shawn Roberts, stasera su Canale 5

RON OLIVER ALLA REGIA

La cucina del cuore, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 28 agosto 2017 alle ore 17.00. Una pellicola di genere commedia sentimentale ed è stata prodotta nel 2014 negli Stati Uniti per la regia di Ron Oliver mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Michael J. Murray. Nel cast figurano Danielle Panabaker, Shawn Roberts, Pascale Hutton, Lori Triolo e Nelson Wong. Tra i principali interpreti presenti nel film c’è l’attrice americana Danielle Nicole Panabaker. Nata ad Augusta il 19 settembre del 1987, la Panabaker ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo nell’anno 2003 recitando nel film di Scott Winant intitolato No Place Like Home mentre nel 2004 ha fatto parte del cast della pellicola Il cuore di David diretto da Paul Hoen. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA CUCINA DEL CUORE, COME SI SVOLGERA' LA STORIA? LA TRAMA

Il film ruota intorno alla vita di Lauren Hennesey che da sempre nutre e coltiva una forte passione per la cucina. Sin da quando era una tenera bambina, Lauren ama preparare qualche squisito piatto ed ora arrivata all’età di ventisei anni è diventata una vera esperta in cucina quasi una perfezionista. La donna ha saputo anche fare della propria passione il suo lavoro, infatti, Lauren lavora per una nota ed importante rivista specializzata. Nel frattempo viene narrata anche la storia del noto chef Dexter Durant che oltre ad essere una eccellente cuoco è diventato una vera e propria celebrità televisiva grazie ad un programma culinario di cui lo chef Durant è l’indiscusso protagonista.

Allo chef viene richiesto per contratto di scrivere un libro di ricette così Dexter Durant inizia a pensare a chi poter chiedere aiuto per portare a termine questo importante compito. È così che la vita di Lauren si incontra e scontra con quella dello chef Dexter Durant in quanto proprio quest’ultimo decide che a fargli da ghostwriter sia proprio Lauren. Già dall’inizio della loro conoscenza, i rapporti tra i due sono alquanto tesi a causa dei loro differenti caratteri e approcci alla vita. Inoltra man mano che i due lavorano insieme, iniziano a nascere le prime forti incomprensioni che rischiano di mandare all’aria l’intera collaborazione. Tuttavia le cose non sono perdute, in quanto la comune passione per la cucina e l’approfondimento delle varie ricette da scrivere nel libro li porteranno a trovare una particolare alchimia che li farà avvicinare molto. Lo chef Durant e Lauren a poco a poco si renderanno conto di avere molte cose in comune, più di quanto avrebbero mai immaginato e che la passione per il cibo e l’amore saranno il loro legame indissolubile.

