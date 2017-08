LE COLLINE BLU/ Su Rete 4 il film con Cameron Mitchell e Millie Perkins (oggi, 28 agosto 2017)

film western per la prima serata su Rai Movie

NEL CAST CAMERON MITCHELL E MILLIE PERKINS

Le colline blu, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 28 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere western e avventura dal titolo in lingua originale Ride in the Whirlwind. Una pellicola americana prodotta nel 1966 dalla casa cinematografica della PAC che assieme alla Lineafilm e alla Fonit Cetra Video ha anche curato la distribuzione ai botteghini e nel mercato dell’home video. La regia è di Monte Hellman mentre nel cast figurano diversi attori piuttosto amati anche dal pubblico italiano come Cameron Mitchell, Millie Perkins, Jack Nicholson, Katherine Suire, George Mitchell, Rupert Crosse e Harry Dean Stanton. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Robert Drasdin, il soggetto e le sceneggiatura sono state invece ideate dallo stesso Jack Nicholson, il montaggio è dello stesso regista mentre la scenografia è di James Campbell.

LE COLLINE BLU, COME ANDRA' A FINIRE? ECCO LA TRAMA

In questa pellicola viene narrata la storia di tre cowboys Otis (Tom Filer), Vern (Cameron Mitchell) e Wes (Jack Nicholson) che si stanno dirigendo a Waco e che lungo il loro cammino si imbattono in alcuni fuorilegge che hanno appena dato l’assalto ad una diligenza. Nonostante ciò, i tre cowboys decidono comunque di accamparsi almeno per una notte nel rifugio e nascondiglio della banda di criminali. Tuttavia Wes, Otis e Vern non hanno messo in conto di essere scambiati essi stessi come criminali dagli uomini di legge che di mattina presto arrivano presso il loro rifugio. Consapevoli di non avere scampo se non la fuga, decidono di muoversi velocemente, rientrano in possesso dei loro cavalli e partono alla volta dell’unica strada che può condurli alla salvezza. Le cose però non si mettono bene, Otis rimane ferito gravemente fino a perdere la vita, così a scappare rimangono Vern che è anche il cowboy più anziano dei tre e Wes il più piccolo di età. I due malcapitati però sono seguiti dai vigilantes che gli intimano di fermarsi dopo aver peraltro sgominato l’intera banda di fuorilegge. Wes e Vern per cercare di salvarsi decidono di lasciare i cavalli e proseguire a piedi infilandosi in un luogo angusto in cui riescono a far perdere le proprie tracce. Dopo ore di camminata, finalmente i due cowboy arrivano ad una fattoria dove riescono a mangiare qualcosa pianificando di rubare i cavalli per riuscire ad oltrepassare le colline che darebbero loro finalmente la libertà. Tuttavia, alla fattoria giunge un vigilante, Wes e Vern non possono far altro che scappare, ma il fattore ferisce Vern e Wes per salvarlo lo uccide. Vern, resosi conto di non avere speranze di salvezza decide di tendere un agguato agli inseguitori in maniera tale da permettere a Wes di fuggire anche se lui verrà ucciso dai vigilantes.

© Riproduzione Riservata.