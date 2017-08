LOVE IS ALL YOU NEED/ Su Rai 3 il film con Pierce Brosnan (oggi, 28 agosto 2017)

il film commedia nella prima serata di Rai 3

NEL CAST PIERCE BROSNAN

Love is all you need, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 28 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola cinematografica di genere commedia-sentimentale che è stata affidata alla regia di Susanne Bier, il ruolo del protagonista invece è toccato a Pierce Brosnan, l'attore irlandese noto per aver interpretato più volte, ed in maniera egregia il personaggio di James Bond che era già stato di Sean Connery e poi di Roger Moore. Per evitare di associare la sua persona ad un personaggio tanto famoso, Pierce Brosnan decise di lavorare contemporaneamente anche ad altri film importanti come "Mars Attacks!", "Grey Owl" e "Gioco a due". La protagonista femminile del film è Trine Dyrholm, un'attrice danese molto apprezzata anche come cantante, nel 2016 Trine Dyrholm è stata premiata con "l'Orso d'argento" per aver ben recitato il ruolo di protagonista nel film drammatico "La comune". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LOVE IS ALL YOU NEED, COSA ACCADRA' TRA IDA E PHILIP? ECCO LA TRAMA

La storia si svolge in Danimarca. Philip è un uomo non più giovanissimo ma ancora affascinante, sulla soglia dei cinquant'anni è rimasto vedovo ed ora conduce una vita molto solitaria lontano anche dal figlio. Nelle vicinanze vive una giovane donna di nome Ida che dopo una lunga battaglia rivolta a sconfiggere un tumore al seno, cerca con tutte le sue forze di dimenticarsi dei brutti momenti vissuti in ospedale legati alla chemioterapia e di riprendere in mano la sua vita. La donna, che lavora come parrucchiera, si accorge che suo marito pian piano si è allontanando da lei e che ha già una relazione con una donna più giovane.

Ida ha già sofferto troppo per via della malattia, non riesce ad accettare la fine del suo matrimonio e piomba nello sconforto più profondo. Destino vuole che sia Ida che Philip partono per raggiungere i loro rispettivi figli in Italia, entrambi i ragazzi stanno per sposarsi tra loro. I due quindi si incontrano, si frequentano, si raccontano e cercano di farsi coraggio a vicenda, insieme, sperano di superare meglio le difficoltà che stanno vivendo.

Philip possiede una villetta di lusso a Sorrento, la splendida località turistica che tante volte lo ha visto felice insieme alla sua cara moglie. Il ricevimento per il matrimonio del figlio si svolgerà propria nella penisola sorrentina, nella dimora di proprietà di Philip. I futuri sposi arrivano alla villa ma pochi giorni prima delle nozze i due giovani conoscono alcuni ragazzi del luogo, questo basterà a far sorgere nella coppia seri dubbi circa il loro amore. Va decisamente meglio per Ida, aver conosciuto Philip le ha ridato la speranza e un grande desiderio di amare, anche Philip comincia a nutrire per Ida un sentimento che va oltre l'amicizia e la crisi affettiva dei rispettivi figli porterà entrambi a trascorrere molto tempo insieme. Senza quasi accorgersene, Philip si ritrova innamorato di Ida, che a sua volta si rende conto di provare un amore immenso per Philip. La loro storia è destinata ad andare avanti, a differenza dei propri figli che ancora non sono sicuri di volersi sposare.

