MIREILLE DARC È MORTA/ Dalla storia con Alain Delon ad icona del cinema

Mireille Darc

L'attrice Mireille Darc si è spenta all'età di 79 anni dopo una lunga malattia. A riferirlo è stata l'emittente radiofonica RTL che ha riportato il messaggio rilasciato dalla stessa famiglia dell'icona del cinema francese. Nata a Tolone il 15 maggio del 1938 con il nome originale di Mireille Aigroz, lei stessa aveva scelto lo pseudonimico 'Darc' in onore della 'Pulzella d'Orleans'. Fin da piccola, l'attrice soffriva di vari problemi al cuore, al quale era stata nuovamente operata qualche anno fa ma nel 2016 era stata un'emorragia cerebrale (il terzo degli ultimi anni) a peggiorare un quadro clinico già particolarmente compromesso.

La morte di Mireille Darc, compagna di Alain Delon per 15 anni

Mireille Darc può essere considerata una delle grandi attrice del cinema francese degli anni Settanta, ricordata soprattutto per il suo caschetto biondo e la sua espressione seria e imbronciata. Si afferma al cinema e in televisione a partire dal 1960, collaborando con diversi registi celebri tra i quali Jean-Luc Godard nel dramma Week-end, un uomo e una donna dal sabato alla domenica. Nel 1968 prende parte alle riprese di Addio Jeff! ed è qui che conosce e si innamora del co-protagonista Alain Delon, con il quale successivamente dà vita ad un rapporto professionale e sentimentale. Con il divo francese, la Darc collabora in altre importanti pellicole quali Borsalino, Borsalino and Co, Esecutore oltre la legge e Per la pelle di un poliziotto. Con Alain Delon nasce anche una lunga relazione sentimentale che, dall'inizio delle riprese di Addio Jeff! nel 1968, proseguirà per 15 anni ovvero fino al 1983. Un incidente stradale e gravi problemi di salute avevano ridotto la sua presenza nel mondo del cinema già dagli anni Ottanta: da allora Mireille Darc si era dedicata alla regia e ad alcune serie per la televisione, sia come attrice che come regista di fiction e di diversi reportage. Nel 2006 è stata insignita dal presidente francese Jacques Chirac dell'onorificenza della Legion d'Onore.

