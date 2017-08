NON TI MUOVERE/ Su Iris il film con Sergio Castellitto e Penelope Cruz (oggi, 28 agosto 2017)

film drammatico nella prima serata di Iris

SERGIO CASTELLITTO ALLA REGIA E PENELOPE CRUZ NEL CAST

Non ti muovere, il film in onda su Iris oggi, lunedì 28 agosto 2017 alle ore 21.00. Una pellicola vincitrice di premi e riconoscimenti da parte delle migliori categorie nazionali ed europee, che è stata scritta e diretta da Sergio Castellitto che ha preso spunto dal romanzo di Margaret Mazzantini e porta lo stesso nome del film. Tra le colonne sonore del film possiamo riconoscere brani di Vasco Rossi, Toto Cotugno e molti altri. Il film è uscito nelle sale italiane nel 2004 e, oltre a vedere lo stesso Castellitto come protagonista principale, sono presenti nel cast attrici del calibro di Penelope Cruz nei panni di Italia, una giovane albanese, e Claudia Gerini nei panni della moglie di questo affermato chirurgo. Sergio Castellitto veste i panni di Timoteo, un eccellente chirurgo che immagina di raccontare la storia di come ha conosciuto Italia alla figlia, vittima di un incidente stradale avvenuto con il motorino. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NON TI MUOVERE, COME SI SVOLGE LA STORIA? ECCO LA TRAMA

La scena iniziale del film introduce la sequenza dell'arrivo della ragazza quindicenne in ospedale, Timoteo non se la sente di operare la sua stessa figlia, decide pertanto di restare a guardare. Durante l'attesa, l'uomo immagina di scorgere una donna, la particolarità di questa donna è che indossa delle scarpe rosse, la sua mente riconduce queste scarpe ad Italia (Penelope Cruz), una donna che ha conosciuto ben quindici anni prima. Inizia così un monologo con la figlia in fin di vita, tramite cui Timoteo racconta di come ha conosciuto Italia e della relazione nata tra i due. In realtà, Timoteo è sposato da tempo con Elsa (Claudia Gerini), una donna di classe che molto probabilmente non lo ha mai fatto sentire sé stesso. Timoteo racconta di come diverso tempo prima, la macchina lo avesse abbandonato in un tratto di periferia a Roma. Durante l'attesa del meccanico, che tardava ad arrivare, l'uomo viene intercettato da Italia che vedendolo in difficoltà, invita l'uomo a telefonare da casa sua visto che la cabina telefonica non era funzionante. L'uomo accetta l'aiuto e torna nel bar nel quale si era rifugiato durante l'attesa. Dopo qualche bicchiere di vodka, Timoteo ritorna da Italia, ma questa volta la violenta più volte. Ha così inizio una relazione extra coniugale tra i due, inizialmente basata sul sesso, nonostante Timoteo non fosse molto fiero di quello che faceva, adorava il modo in cui Italia, ragazza straniera di umili origini, lo faceva sentire, cosa che non accadeva con sua moglie Elsa. La ragazza confidava a Timoteo di essere stata vittima di abusi da parte di suo padre e, proprio quando Italia rimase incinta, dopo qualche tentennamento Timoteo decise di mandare all'aria il suo matrimonio per restare con lei, ormai innamorato. Tuttavia, c'era un grande ostacolo, anche la moglie Elsa era in attesa della loro prima figlia. Timoteo racconta allora della sua ardua scelta, delle conseguenze che lo hanno portato a vivere quel momento.

