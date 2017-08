NOTTING HILL/ Su Rete 4 il film con Hugh Grant e Julia Roberts (oggi, 28 agosto 2017)

il film sentimentale nella prima serata di Rete 4

JULIA ROBERTS E HUGH GRANT NEL CAST

Notting Hill, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 28 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola romantica del 1999 che è stata diretta da Roger Michell e racconta la meravigliosa storia sentimentale che legherà una famosa stella di Hollywood con un ragazzo che orbita al di fuori del panorama delle star del cinema. Gli attori protagonisti del film sono Hugh Grant e Julia Roberts. Grant aveva già collaborato con il produttore e lo sceneggiatore di Notting Hill nel film Quattro matrimoni e un funerale. Il film Notthing Hill, venne distribuito nei cinema britannici nel maggio del 1999. In Italia approdò nell'ottobre dello stesso anno. Riuscì a conquistare i favori di pubblico e critica vincendo diversi premi, come l'Empire Awards, e ottenendo diverse nomination prestigiose. Per quanto riguarda il box office, Notting Hill guadagnò più di 360 milioni di dollari a livello globale. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

NOTTING HILL, LA TRAMA DEL FILM

Uno dei due protagonisti del film è Will, un uomo separato dalla moglie che gestisce una libreria nel centro di Notting Hill, noto quartiere di Londra. Da quando ha divorziato, Will divide un appartamento con Spike. Un giorno, Will fa la conoscenza di Anna, una donna bella e famosa entrata per caso nella sua libreria. Poco dopo i due si incontrano in strada e, con la scusa di aiutarla a pulire la maglietta, che Will ha inavvertitamente macchiato con del succo d'arancia, ques'ultimo invita Anna a casa sua. Dopo un iniziale battibecco i due si baciano ma lo scambio di effusioni viene bloccato dall'arrivo di Spike. Anna scappa via e chiede a Will di non raccontare a nessuno di quanto accaduto. Passano diversi giorni e Spike riceve la chiamata di Anna che invita Will a raggiungerla all' hotel Ritz. L'uomo non ci pensa due volte e una volta arrivato in albergo scopre che è in corso la cerimonia di presentazione del nuovo film che vede protagonista proprio Anna. Pur di parlare con lei, Will finge di essere un giornalista. L'intenzione dell'attrice era quella di chiedere scusa per il bacio ma Will riesce a convincerla a seguirlo per prendere parte alla festa di compleanno di sua sorella. La serata va a gonfie vele ed Anna riesce ad ambientarsi subito con gli amici di Will. Prima di tornare a casa i due si baciano per la seconda volta. Dopo il secondo appuntamento ed altrettanti baci, Will scopre che Anna ha già un fidanzato, Jeff. I due troncano la loro relazione per diversi mesi ma all'improvviso Anna cercherà Will, informandolo della fine della storia con Jeff. I due si lasciano andare ad una notte di passione ma l'indomani la casa di Will viene circondata da paparazzi, avvisati da alcuni conoscenti di Spike. Anna scappa via infuriata con Will. Passa quasi un anno e Will è più che mai deciso a dimenticare la donna ma quando scopre che Anna si trova nuovamente a Londra per girare un nuovo film, cambia idea e fa di tutto per rivederla ma qualcosa va di nuovo storto. Riusciranno Will e Anna a superare le divergenze ed a dichiararsi finalmente l'amore che provano l'uno per l'altra?

