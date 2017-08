Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 28 agosto 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 28 AGOSTO 2017

Sarà una giornata difficile per diversi segno zodiacali se andiamo ad osservare da vicino l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il noto astrologo come sempre tiene la rubrica Latte e Stelle. La Bilancia vive un periodo di grande sconforto e di crisi. Non riesce ad essere positivo anche perché a volte le cose non vanno per niente bene. Si deve trovare la forza per reagire, ma non è detto che questo sia sempre possibile. E' ora arrivato il momento di provare ad essere attenti nella gestione delle energie per evitare di stare ancora peggio. L'Acquario vive una situazione fisica approssimativa, questo perché si prova a fare tante cose insieme e spesso non ci si riesce. Questo crea un sovraccarico che spesso causa mal di testa e un senso di malessere. Bisogna stare attenti quindi a gestire e capire i momenti in cui si deve sfruttare al meglio quello che può accadere. Attenzione ad essere sempre troppo premurosi con tutti, si finisce per non riuscire ad arrivare alla fine delle situazioni da gestire.

LAVORO, NOVITÀ PER GEMELLI E TORO

Il Sagittario si deve preparare ad un test sul lavoro. E' un cielo particolare in questo senso perché sono state fatte delle richieste e in risposta sono arrivate delle critiche. Queste hanno un po' demoralizzato e spento la voglia di fare che era stata protagonista assoluta nelle ultime settimane. Qualcuno può avere bisogno di ritrovare gli stimoli per riuscire a uscire da un labirinto con poche vie d'uscita. Lo Scorpione si potrebbe trovare a vivere delle nuove opportunità, ma un po' troppo spesso non crede nelle sue capacità e rischia di perderle. I Gemelli sono attesi da novità molto positive nel mondo del lavoro, potrebbe arrivare qualcosa di completamente nuovo da quello visto fino a questo momento. Giovedì e venerdì sono giornate di ottime opportunità lavorative per quanto riguarda il campo professionale, bisogna però prenderle al volo altrimenti rischiano di non ripresentarsi.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Come ogni giorno torniamo a fare il paragone tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Scende un po' l'Ariete che nell'ultimo periodo sembrava aver trovato le motivazioni giuste per vivere con positività il momento. Adesso però è arrivata la possibilità di prendere una strada diversa, anche se forse manca un po' di coraggio. Il Toro dopo un po' di giorni di impasse è riuscito a ritrovare possibilità e opportunità sul lavoro così come i Gemelli che invece si dovrebbero trovare di fronte a delle grosse novità. La Luna favorevole vista domenica dal Cancro può portare a decidere di prendere la vita con un po' più di leggerezza, vivendo alla giornata senza preoccuparsi di quello che invece potrebbe accadere in futuro. Il momento è prolifico, ma bisogna essere molto attenti a non perdere le occasioni che si presentano. Il Capricorno continua ad essere positivo dal lato degli incontri, questo perché Venere non è più contraria.

