PROGRAMMA PROTEZIONE TESTIMONI/ Anticipazioni prima puntata: Simon sta mentendo?

Programma protezione testimoni, in prima Tv su Canale 5

Al via nella prima serata di Canale 5 di oggi, lunedì 28 agosto 2017, la miniserie Programma protezione testimoni, in prima Tv assoluta. Sotto la guida del regista Till Enderman, il cast è composto da artisti del calibro di Benjamin Sadler, Nina Kunzendorf, Carlo Ljubeck e Alwara Hofels. La scelta dell'emittente Mediaset si unisce così al trend adottato dalla Rai per la quest'estate, puntando tutto su prodotti televisivi di matrice internazionale. Nella maggior parte dei casi, come abbiamo già visto con il precedente I Delitti della Salina, si tratta di show tedeschi o francesi ritenuti vincenti dal pubblico della madre patria e che hanno più che soddisfatto anche i telespettatori italiani. Il debutto di Programma protezione testimoni ha registrato infatti numeri importanti in Germania, grazie ad una media di 4,24 milioni di telespettatori ed uno share del 13,3%. Va precisato che in origine, il format scelto di Till Endermann è un film per il piccolo schermo diviso in due parti e della durata di quasi 3 ore totali, in seguito rivalutato per una proiezione unica. Mediaset Italia ha quindi scelto di dividere la trama in due parti, preferendo dilazionare il tutto nella prima serata di oggi ed in quella di domani. Anche la critica ha accolto con entusiasmo la scelta del regista, come dimostrato da quanto sottolineato dal critico Joachim Huber, che ha definito il film come uno spaccato quotidiano per un crime drama intelligente ed emozionante. In particolare, la Kalenberg e la Kunzendorf avrebbero dimostrato grazie alla loro performance diverse doti recitative. In accordo anche Elmar Krekelr, che ha evidenziato come il regista abbia saputo rendere alla perfezione il clima di tensione tramite diversi dettagli, pur non discostandosi da una certa linea più sobria. Prodotto in Germania nel 2016 e dal titolo originale Das Programm, lo show ruota attorno alla figura di Victor Miro, un testimone chiave contro il processo a carico di uno dei boss più potenti di tutta l'Europa. Anche se l'uomo viene inserito in un programma testimoni creato ad hoc, Darankow riuscirà ad eliminarlo grazie ai suoi scagnozzi. Il compito di Ursula Thern sarà quindi individuare un altro testimone che le permetta di assicurare il boss alla Giustizia. Un'impresa non semplice per Simon Dreher, che si ritroverà a dover cambiare identità e città per riuscire ad impedire che venga fatto del male a lui ed alla sua famiglia. Dopo aver creato una task force solo per proteggere Simon, Ursula inizierà tuttavia a sospettare che il testimone le abbia nascosto dei particolari importanti.

ANTICIPAZIONI DEL 28 AGOSTO: LA TRAMA

Un testimone basilare per un caso imbastito contro Darankow, uno dei criminali più efferati di Amburgo, perde la vita in seguito ad un'esplosione. Ursula Thern, avvocato determinato ad ottenere giustizia, dirige quindi i propri sforzi verso Simon Dreher, un impiegato di una banca privata di Amburgo che potrebbe avere informazioni molto importanti. Simon è accusato infatti di aver riciclato denaro per conto del boss e Ursula intende spingerlo a testimoniare contro Darankow offrendo a lui ed alla sua famiglia di entrare nel programma protezione testimoni. Inizialmente tuttavia Simon rifiuta l'offerta, per poi accettare in seguito ad un'aggressione. La famiglia Dreher deve quindi abbandonare ogni abitudine mantenuta fino a quel momento ed interrompere ogni contatto con amici e familiari. La moglie Rieke aveva già pianificato una nuova vita in Portogallo al fianco del suo amante, mentre la figlia Lona aveva appena ricevuto una proposta di matrimonio. Entrambe riluttanti, le donne della vita di Simon alla fine accettano la protezione della task force voluta da Ursula e si trasferisce in una casa sicura nel Sud Tirolo. Ogni tentativo risulterà tuttavia vano quando Darankow dimostrerà di conoscere dove si trovano Simon ed i suoi familiari. La loro vita verrà messa infatti in pericolo, ma anche se la task force riuscirà ad impedire il peggio, Ursula inizierà a sospettare che Simon stia ancora lavorando per il boss della malavita e che le abbia nascosto di essere ancora in contatto con la sua cerchia di scagnozzi.

