RICKY E BARABBA/ Su Canale Nove il film con Christian De Sica (oggi, 28 agosto 2017)

la pellicola comica in prima serata su Canale 9

CHRISTIAN DE SICA ALLA REGIA

Ricky & Barabba, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 28 agosto 2017 alle ore 21.15. Una bella pellicola comica che è stata prodotta nel 1992 nel nostro paese con la regia di Christian De Sica, professionista che ha curato altresì il soggetto unitamente a Paolo Costella. La pellicola prodotta dal gruppo riconducibile a Vittorio Cecchi Gori, vede oltre allo stesso De Sica un nutrito cast di attori conosciuti, tra di essi si segnala senza dubbio la presenza del grande Renato Pozzetto. Il film è ascrivibile al genere delle commedie all’Italiana, genere nel quale sia il regista che gli attori principali hanno contribuito a sdoganare in tutto il mondo. Il film non è una prima televisiva essendo stato più volte programmato sui piccoli schermi. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

RICKY E BARABBA, COSA ACCADRA'? ECCO LA TRAMA

Ricky, al secolo Riccardo Morandi è un miliardario sul ciglio del collasso economico, tutti i suoi guai sono infatti nati dalla scoperta di una speciale marmitta, il brevetto era stato finanziato da alcune banche tedesche, e la sparizione misteriosa del prototipo aveva portato le banche a richiedere la bancarotta della società di Morandi. Non sopportando l’umiliazione Ricky decide di impiccarsi, ma la corda che egli vuole usare viene rubata da un barbone, Barabba, che con il suo gesto di fatto gli salva la vita. Per ringraziarlo il miliardario porta il barbone a casa per offrirgli un lauto pranzo, qui scopre che la moglie lo aveva abbandonato, decide pertanto di seguirla per cercare di riconquistare il suo amore, ma l’unico a sapere l’indirizzo è Barabba, visto che aveva ingoiato il fax che era giunto, come conferma della prenotazione, da parte dell’albergo. Dopo infinite peripezie i due giungono nella struttura ricettiva e qui Ricky, scopre che la moglie era fuggita con il suo rivale in affari, tale Bonetti, l’uomo che probabilmente aveva rubato la marmitta, e che per questo aveva quasi causato la morte di Morandi.

La situazione dell’ex miliardario non cambia, ed egli scaricato anche dal suocero che era in combutta con la moglie, e inizia a vivere da senzatetto. La sua decisione è quella di suicidarsi dandosi fuoco a Piazza Affari, allorquando verrà ufficializzato il fallimento della sua ditta. A salvarlo è nuovamente Barabba che dopo aver conosciuto la moglie di Bonetti recupera il progetto della marmitta, progetto che era stato effettivamente rubato dal marito della donna. Il barbone riesce ad intervenire qualche secondo prima del suicidio di Ricky, e da allora i due divengono inseparabili, iniziando un viaggio in giro per il mondo a bordo di una folgorante Ferrari

© Riproduzione Riservata.