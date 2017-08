STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Emigratis 2 e Notting Hill (lunedì, 28 agosto 2017)

Stasera in tv su Mediaset: Emigratis 2 su Italia 1

Per la serata del 28 agosto 2017 Mediaset offre un palinsesto molto interessante, adatto a tutti i tipi di telespettatori. Su Canale 5 ci sarà un film drammatico a puntate, che potrebbe essere il più visto della serata. Su Italia1 ci sarà un programma di intrattenimento con Pio e Amedeo, mentre Rete4 manderà in onda una commedia inglese. Boing manderà invece in onda "Adventure Time", divertente cartone per i più piccoli. Vediamoli nello specifico.

Su Canale 5, come abbiamo detto, andrà in onda in prima TV esclusiva la prima puntata di "Programma protezione testimoni", telefilm tedesco del 2015, che narra le vicende di Simon Dreher, un bancario che ricicla denaro sporco per un boss della criminalità organizzata. Dopo l'uccisione di un possibile testimone, che poteva incastrare il boss Vladimir Darankow, per mano proprio di quest'ultimo, la polizia individua in Simon un altro possibile testimone. Lui inizialmente però rifiuta di essere inserito nel programma Protezione Testimoni, salvo accettare dopo aver subito un attentato, nella quale viene colpito da uno sparo, salvandosi per miracolo. L'uomo quindi deve cambiare città, identità, e con lui tutta la sua famiglia, che dovrà fare varie rinunce, con la minaccia di un altro attentato sempre dietro l'angolo. Un telefilm avvincente, che saprà sorprendere i telespettatori. In seconda serata, andrà in onda invece il concerto completo live di Biagio Antonacci, cantante dalla carriera più che ventennale. Su Italia 1 andrà in onda una seconda puntata di "Emigratis 2", il programma di intrattenimento targato Pio e Amedeo, che sta riscuotendo sempre più successo. I due comici foggiani portano, il loro modo di fare irriverente e scanzonato in giro per il mondo, "scroccando" viaggi, soggiorni e tutto il resto da alcuni malcapitati Vip. In seconda serata, il programma televisivo calcistico "Tiki Taka", con approfondimenti e news sul mondo del pallone. Su Rete4 andrà in onda una commedia inglese, ovvero "Notting Hill", che ha come protagonisti Julia Roberts e Hugh Grant. Il film, a tratti commedia, a tratti drammatico/sentimentale, campione di incassi ai botteghini e che ha vinto alcuni premi, uscito nel 1999, parla dell'amore a prima vista ma "impossibile" tra una diva americana, Anna Scott, e il modesto proprietario di una libreria, William. Nonostante questa differenza "sociale" i due si innamorano, dovendosi però incontrare di nascosto e per poco tempo. Le cose si complicano quando arriva in città il fidanzato di lei, e i due sono quindi costretti a non vedersi più. L'amore finirà o trionferà? In seconda serata andrà invece in onda "Un ragazzo", fantastico film tratto dal libro omonimo di Nick Hornby.

Su La5 spazio al genere sentimentale con il film targato Inga Lindostrom, ovvero "Innamorarsi ancora", con amori, amicizie, tradimenti ed intrighi pronti a stupire i telespettatori. Su Mediaset Extra andrà in onda la replica di una puntata di "Ciao Darwin", divertente programma di intrattenimento presentato da Paolo Bonolis. Su Iris andrà in onda il film "Non ti muovere" diretto da Sergio Castellitto, mentre Italia2 trasmetterà due puntate del divertente "The big bang Theory". Infine, Top Crime e Boing trasmetteranno rispettivamente gli episodi di una serie poliziesca e di un cartone.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5

21.10 Programma protezione testimoni, drammatico

Italia 1

21.15 Emigratis 2, intrattenimento

Rete 4

21.15 Notting Hill, commedia

La5

21.10 Inga Lindstrom-Innamorarsi ancora, drammatico

Mediaset Extra

21.15 Ciao Darwin, intrattenimento

Iris

21.00 Non ti muovere, commedia

Italia2

21.10 The big bang Theory VII, sit com

Top Crime

21.10 Major Crimes IV, poliziesco

Boing

21.20 Adventure time, cartoon

© Riproduzione Riservata.