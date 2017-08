STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Love is all you need, Voyager (lunedì, 28 agosto 2017)

Stasera in tv sulla Rai: Voyager su Rai Due

Oggi, lunedì 28 agosto, riprende l'usuale programmazione autunnale dei canali televisivi italiani: mano a mano torneranno in palinsesto le trasmissioni più seguite dell'inverno in tute le fasce orarie. Intanto, per la prima serata di questo lunedì le reti Rai offrono alcuni eventi sportivi in esclusiva, oltre a film, telefilm e tanti programmi di approfondimento culturale per un'offerta davvero completa e adatta a tutti i gusti.

Su Rai Uno viene mandata in onda in diretta la partita di pallavolo che vede scontrarsi le nazionali italiana e della Repubblica Ceca, in un incontro valevole per i campionati europei. Una gara piena di tensione che potrebbe accompagnare gli Azzurri verso la conquista delle fasi finali della stagione. A seguire vanno in onda le notizie lampo del TG1 con gli aggiornamenti dell'ultimo minuto. Rai Due ritorna a trasmettere nuove puntate di uno dei programmi più amati dal pubblico della Rai, Voyager, condotto da Sandro Giacobbo. Nel corso della puntata, come al solito, si parlerà delle tante meraviglie del mondo e dei molti misteri che cela. In questa puntata della nuova serie si racconteranno alcuni episodi della Prima Guerra Mondiale, le straordinarie imprese di Pietro Mennea e i molti affascinanti lati oscuri della città di Venezia. In seconda serata va in onda un nuovo episodio di Colpevoli (Schuld), la serie tv tedesca che ha come protagonista un avvocato che deve dimostrare l'innocenza del suo assistito. Rai Tre propone in prima serata un film romantico, Love is all you need, (Den skaldede frisor, 2012) che ha tra gli interpreti Pierce Brosnan. La storia racconta di due persone ormai non più giovani, ferite dalla vita in vari modi, che si incontrano al matrimonio dei rispettivi figli e finiscono per innamorarsi. Subito dopo vengono trasmessi i TG regionali.

Passando alle altre reti Rai, troviamo altri due film tra i quali i cinefili potranno scegliere il preferito. Rai 4 punta sulla fantascienza con Gattaca - La porta dell'Universo (Gattaca, 1997), ambientato in un lontano futuro in cui gli esseri umani vengono programmati geneticamente. Tra gli interpreti ci sono Jude Law, Uma Thurman e Ethan Hawke. Rai Movie propone invece un atipico western con Jack Nicholson, Le colline blu (Ride in the whirlwind, 1965) in cui si raccontano le vicissitudini di tre cow boy in viaggio. Per completare il palinsesto, Rai 5 ci racconta la grande letteratura italiana attraverso il personaggio di Ugo Foscolo in una nuova puntata di I grandi della letteratura italiana. Su Rai Premium, infine, torna in onda la miniserie Mai storie d'amore in cucina con Gigi Proietti e Stefania Sandrelli, andata in onda in due parti su Rai Uno nel 2004 e stasera riproposta in un'unica puntata.

