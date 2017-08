TAKE ME OUT/ Ritorna il dating show di Real Time condotto da Gabriele Corsi (oggi, 28 agosto)

Take Me Out

GABRIELE CORSI CONDUCE TAKE ME OUT

L'estate sta finendo e con l'imminente arrivo della stagione autunnale tornano anche i tradizionali programmi televisivi, diventati un'abitudine degli italiani. Tra di essi segnaliamo anche l'avvento di Take Me Out, il dating show in onda questa sera su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) a partire dalle ore 20:10. Gabriele Corsi del Trio Medusa sarà, come nelle precedenti edizioni, alla guida della trasmissione nella quale trenta ragazze dovranno decidere se uscire o meno con un loro pretendente, attraverso una serie di prove ad eliminazione progressiva. Il ragazzo single al centro dello studio dovrà farsi conoscere in vari modi, nella speranza di attirare l'attenzione d almeno una delle sue possibili future fidanzate: si partirà da un video di presentazione nel quale il protagonista della puntata dovrà farsi conoscere informando le ragazze presenti dei dettagli della sua vita privata. Dagli hobbys, al lavoro, ai pareri di amici e parenti, fino a qualche divertente siparietto nel quale potrà cantare, ballare o recitare: tutto sarà lecito per colpire almeno una delle trenti aspiranti giovani.

IL MECCANISMO DEL PROGRAMMA DI REAL TIME

Il meccanismo di Take Me Out, in onda da questa sera alle ore 20:10 su Real Time, prevede che le trenta ragazze presenti in studio ascoltino la presentazione del loro aspirante fidanzato e i suoi successivi tentativi di farsi conoscere. Se non resteranno colpite da ciò che vedranno potranno premere un interruttore rosso, decidendo di escludersi dalla competizione. Una dopo l'altro potranno quindi evitare di conoscere il protagonista della puntata, rendendosi conto di come non sia lui la persona dei loro sogni. Alla fine dell'episodio, tutte le trenta ragazze potrebbero eliminarsi oppure potrebbe restare in gara più di una di loro: in tal caso sarà il loro possibile spasimante a scegliere con chi uscire, provando ad instaurare una relazione lontano dalle telecamere. Take Me Out è giunto alla quarta edizione: la terza, trasmessa nei mesi di gennaio e febbraio 2017, si è attestata su una media di 400.000 spettatori, per uno share compreso tra l'1,10% e l'1,70%.

© Riproduzione Riservata.