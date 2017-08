THE KARATE KID - LA LEGGENDA CONTINUA/ Su Tv8 il film con Jackie Chan (oggi, 28 agosto 2017)

il film d'azione nella prima serata di Tv8

The karatè kid, la leggenda continua, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 28 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione che è stata prodotta nel 2010 e diretta da Harald Zwart. Il film è il quinto capitolo della nota saga di Karate Kid. Si tratta in realtà di un vero e proprio reebot del primo capitolo e non di una vera e propria continuazione della storia. A differenza del primo film della serie da cui trae spunto, sia i personaggi che le ambientazioni sono molto diverse. Inoltre la tecnica di combattimento utilizzata è il kung fu e non il karate. Nonostante ciò il titolo è rimasto invariato. Il cast di attori principali è compost da Jeckie Chan e Jaden Smith, figlio dell'attore Will Smith che ha tra l'altro anche prodotto il film e interpretato la colonna sonora della pellicola. The karatè kid - La leggenda continua, è uscito nei cinema americani nel giugno del 2010 mentre in Italia a settembre. Il titolo venne modificato per il mercato cinese in The Kung fu Kid. Il film ottenne un discreto successo, incassando quasi 60 milioni di dollari nel primo fine settimana di proiezione. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE KARATE KID - LA LEGGENDA CONTINUA, COSA ACCADRA' QUESTA VOLTA? LA TRAMA

Il protagonista della storia è Dre Parker, adolescente americano costretto a trasferirsi in Cina assieme alla madre dopo la morte di suo padre. Il giovane, piano piano riesce ad inserirsi e stringe amicizia con Mei Ying, sua compagna di classe. La loro amicizia verrà osteggiata dal padre della ragazza e da un giovane bullo molto abile col kung fu e geloso dell'amicizia tra Dre e Mei. In uno scontro tra i due, Dre ha ovviamente la peggio. Il giovane si ritrova così senza amici, fatta eccezione che per Mr Han, il faccendiere del suo condominio con cui inizia ad intastaurare un bel rapporto. Un giorno Mr Han lo salverà da un'aggressione orchestrata dalla banda di Cheng, il bullo della sua scuola. In questo modo Dre scopre che Mr Han è un abile maestro di kung fu. Per tentare di tenere a bada l'esuberanza negativa di Cheng, Mr Han e Dre di recano dal maestro di Cheng che però obbliga Dre ad iscriversi al prossimo torneo di kung fu. Solo in questo modo il ragazzo verrà lasciato in pace dalla banda di Cheng. Mr Han non ci pensa su due volte e decide di insegnare tutto il suo sapere a Dre. Arriva il gran giorno ed il torneo di kung fu ha inizio. Dre dimostra una forza incredibile e nonostante le tante difficoltà approda in finale, proprio contro Cheng. Il giovane sarà davvero in grado di battere il suo acerrimo nemico?

