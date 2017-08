UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 28 agosto: Angela e Franco ancora in crisi dopo le vacanze?

Un posto al sole

FRANCO E ANGELA IN CRISI?

Un posto al sole conclude oggi la sua pausa estiva e torna in onda su Rai 3, a partire dalle ore 20:40. Sono state due settimane particolarmente lunghe per i fan della soap partenopea, preoccupati per il destino di una delle coppie più longeve della serie ovvero Franco e Angela. Prima dell'interruzione, infatti, i genitori di Bianca avevano confermato di attraversare una crisi apparentemente insuperabile, peggiorata dall'avvicinamento di Franco e Luisa. Questa sera scopriremo che a distanza di tempo, le cose non sono affatto cambiate: Boschi e la sua compagna, infatti, hanno trascorso separati le ultime due settimane e si renderanno conto che nulla è cambiato tra loro neppure in questo periodo di riflessione: al loro rientro a Napoli i problemi saranno gli stessi di un tempo, così come la presenza di una crisi che ormai tiene banco da diversi mesi ovvero fin dal giorno in cui Boschi ha deciso di schierarsi dalla parte di Nunzio, mettendo in pericolo la sua stessa famiglia. La fine di questa longeva relazione a questo punto è inevitabile?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 29 AGOSTO: MARINA CERCA MATTEO MA...

Franco e Angela non sono l'unica coppia di Un posto al sole che ha deciso di prendersi del tempo durante le vacanze estive. Nell'episodio odierno, apprenderemo infatti che anche Matteo si è allontanato da Marina per cercare di capire quale futuro potranno avere lui e la Giordano. Prima dell'interruzione, infatti, il personaggio interpretato da Luca Ward si era reso conto delle differenze con l'amante e aveva capito come fosse difficile avere una relazione stabile con lei. Ma la lontananza da Matteo non farà affatto felice l'imprenditrice che sentirà molto la sua mancanza. Troverà il coraggio di cercare un nuovo contatto con lui? Questa sera a Upas rivedremo anche Elena, che verrà invitata a pranzo dalla madre. L'occasione sarà per lei favorevole per capire come lo stile di vita di entrambe sia diverso: mentre Marina godrà della sua tranquillità economica, Elena e Alice avranno il loro bel da fare a sopravvivere in forti ristrettezze.

