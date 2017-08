UTTA DANELLA - LISA NUOTA DA SOLA/ Su Rai 1 il film con Suzan Anbeh (oggi, 28 agosto 2017)

il film sentimentale nel primo pomeriggio di Rai 1

PETER STAUCH ALLA REGIA

Utta Danella - Lisa nuota sola, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 28 agosto 2017 alle ore 14.00. Una pellicola di genere sentimentale del 2015 che è stata girata in Germania per la regia di Peter Stauch mentre il cast comprende importanti attori tedeschi televisivi e non, come ad esempio Suzan Anbeh, Stephan Luca, Janek Rieke e Gaby Dohm. Si tratta di un film di grande romanticismo adatto a tutti quelli che credono ancora che l'amore vero alla fine possa trionfare e vincere ogni difficoltà. Molto bravi gli attori e in particolare la protagonista Suzan Anbeh, già stella di molti film tedeschi e francesi che ha recitato anche in film hollywoodiani come French Kiss, a fianco di Meg Ryan. Suzan Anbeh è un'attrice nata da madre francese e da padre iraniani che ha lavorato sia per il cinema che per la televisione, ricoprendo importanti ruoli nelle serie tv Il Nostro amici Charlie e Last Cop. Notevole anche l'interpretazione di Stephan Luca che non è nuovo al ruolo di protagonista in film di genere sentimentale e ha infatti recitato in passato in numerosi film tratti da romanzi sentimentali come I cavalli di Monte Caterina di Inga Lindstrom. L'attore è nato a Stoccarda, in Germania il 3 luglio del 1974 e ha oggi quarantatre anni. Da molti anni è sposato con Julia Jungling dalla quale ha avuto una figlia che hanno chiamato Emily. Può il cuore tornare a battere per un amore che si riteneva ormai perduto o dimenticato? Può un momento di forte crisi diventare la corsia preferenziale per la felicità? Vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

UTTA DANELLA - LISA NUOTA DA SOLA, COME FINIRA'?, ECCO LA TRAMA

La protagonista è Lisa e si trova a dover fare i conti con un momento estremamente complesso della sua esistenza. Cinque anni prima il marito Hugo ha abbandonato lei, i suoi due figli e la villa che avevano progettato insieme per accettare un importante contratto in Cina senza fare più ritorno. A causa dei problemi economici la donna decide di mettere in vendita la villa e come se non bastasse, anche il suo nuovo compagno la lascia. Sembrerebbe che nulla possa andar peggio quando all'improvviso torna dalla Cina l'ex marito Hugo che non solo non ha fatto fortuna, ma si ritrova completamente a corto di denaro. Per salvare la casa e rimettere in sesto i bilanci familiari, Hugo propone a Lisa di partecipare insieme a lui a un'importante gara di appalto. Lavorare a stretto contatto farà riscoccare la scintilla?

