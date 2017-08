Una Vita / Anticipazioni 28 agosto: le tragiche condizioni di salute di Pablo, ritrovato il corpo di Ursula

Una Vita, anticipazioni

Le condizioni di salute di Pablo sono decisamente preoccupanti: morirà? Con questo tragico interrogativo si apriranno le nuove dinamiche degli amici di Acacias 38, nate dall'ingegno di Aurora Guerra. La telenovela spagnola andrà in onda come sempre su Canale 5 a partire dalle 14.10 circa, subito dopo Beautiful e prima di Cherry Season. Scopriamo di seguito, le anticipazioni di ciò che accadrà oggi, lunedì 28 agosto. Pablo secondo i medici, potrebbe svegliarsi ma non si sa in che modo si riprenderà e se ci saranno dei danni permanenti. Ad Acacias 38 la notizia, porterà enorme sconforto e tristezza. Leonor nel frattempo, non si allontana in alcun modo dal suo capezzale mentre Rosina cerca conforto e sostegno morale confidandosi con Liberto. Trini trova il modo di fare ubriacare Heredia e ne approfitta per carpire qualche preziosa informazione riguardo Venancio Ruiz. Di seguito la donna, s'impossessa di alcuni importanti documenti. La donna ritrovata nel fiume finalmente ha un nome e un'identità: Ursula.

Ritrovata Ursula, il corpo nel fiume

Mauro trama alle spalle di Cayetana e cerca di mettere in casa sua una prova che possa incastrarla per il delitto: ci riuscirà? Ed intanto, Humildad per condurlo nuovamente tra le sue braccia, accetta di dare il suo aiuto al marito. Cayetana nel frattempo, sta vivendo un forte momento di sconforto anche per via della lettera sulla sua casa d'infanzia dove è avvenuto l'incendio. A questo punto, confidandosi con il duca di Somoza riceve da parte sua uno strano consiglio: ricorrere alle innovative “terapie catartiche”. L'insistenza di Celia convince Felipe a prendere parte della bisca dove Trini è dalla parte di Heredia e lo aiuta a vincere ma barando malamente. Ed intanto, Peiró, insospettito dal ritrovamento di Ursula, vuole vederci chiaro sulle intenzioni di Mauro... come finirà? L'appuntamento con Una Vita e gli amici di Acacias 38 è rinnovato per oggi, lunedì 28 agosto 2017, come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

