Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma Galgani ritroverà Marco Firpo nel parterre? (Trono Over)

Gemma Galgani e Marco Firpo a Uomini e Donne

Con la nuova stagione di Uomini e Donne, al via a partire da settembre, Gemma Galgani tornerà nel parterre ancora una volta passando dalla porta principale. La dama, che contrariamente alle aspettative ha trascorso tutta l'estate estate da single, avrà così la possibilità di chiarire, finalmente, alcuni aspetti della sua storia d’amore con Marco Firpo, rendendo noti i motivi che hanno condotto all'epilogo che tutti conosciamo. Quali altri protagonisti, ancora alla ricerca dell’amore vero, ritroveremo nella prossima edizione dating show? Fra i nomi più accreditati potrebbe esserci proprio un ex della Galgani, Michele D’Ambra, che pur avendo passato l’estate circondato da donne molto affascinanti, si dichiara ancora single. L’ex cavaliere, infatti, potrebbe tornare a occupare il suo posto nel parterre, dove qualche mese fa ha cercato invano di incontrare l’altra metà della mela. Riuscirà a trovare finalmente l’amore?

LUCA RUFINI CONFERMA L'ADDIO?

A pochi giorni dalla prima registrazione del trono over, tutto il pubblico di Uomini e Donne continua a interrogarsi sui nomi dei protagonisti che nella prossima stagione popoleranno il celebre parterre. Fra i volti già confermati, tra i quali a quanto pare, ritroveremo senza dubbio Gemma Galgani, potrebbe non esserci Luca Rufini, che potrebbe confermare l’addio dei mesi scorsi e non tornare nuovamente a sedere fra i protagonisti in cerca d’amore. Sui profili social dell’ex cavaliere naturalmente, tutto tace, ma l’ultimo post sembra confermare la sua volontà di tenersi a distanza dal popolare dating show e concentrarsi, invece, sul suo lavoro a contatto con il fitness. “Da domani si riparte... comincia una bella e dura stagione per chi come me si allena tutto l'anno in maniera accentuata..”, si legge infatti sul suo profilo, parole che sembrerebbero confermare che, almeno per il momento, per Rufini è il lavoro ad avere la priorità assoluta.

