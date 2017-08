Uomini e Donne/ Anticipazioni: Mattia Marciano, nel suo cuore c'è ancora Desirée Popper? (Trono Classico)

Mattia Marciano, protagonista di Uomini e Donne

Secondo gli ultimi rumors diffusi in rete, in questa settimana dovrebbero avere inizio le nuove registrazioni per le puntate del trono classico, in onda a partire dal prossimo settembre. Con la fine dell’estate, infatti, Uomini e Donne tornerà nel pomeriggio di Canale 5 e porterà, sul piccolo schermo, nuovi protagonisti pronti a conquistare il suo pubblico. Per il momento, l’unica conferma è la partecipazione, in qualità di tronista, di Mattia Marciano, ex corteggiatore di Desirée Popper. Di fronte a questa notizia, però, i fan di Marciano si sono divisi, e molti non hanno potuto fare a meno di condividere il loro dissenso proprio sui social, dove qualcuno ancora spera che l’ex corteggiatore possa correre fra le braccia della Popper. Su Instagram, infatti, si va da "Mattia non è pronto per andare sul trono, è troppo presto, sinceramente credo che non sia il momento giusto per adesso” a “Sono convinta che Mattia abbia ancora nell'angolo del suo cuore, quella particolare ragazza che lo ha stregato”. E poi ancora: “Noi speriamo che un giorno vi possiate incontrare e chiarire, non vi sostituiremo mai con nessuno”. Mattia Marrciano salirà sul trono portando nel cuore Desirée?

FINE DELLE VACANZE PER CLAUDIO SONA

Mentre sui social cresce l’attesa per le nuove registrazioni del trono classico e la presentazione dei tronisti che apriranno la stagione 2017/2018, una vecchia conoscenza del dating show si prepara a concludere le sue vacanze estive. Stiamo parlando di Claudio Sona, protagonista del trono gay prima e di una serie di polemiche poi, che comunque non hanno mai messo fine alla sua popolarità e all'affetto costante delle sue fan. Sona, che proprio un anno fa dava il via alla sua avventura a Uomini e Donne, ieri ha pubblicato gli ultimi scorci delle sue vacanze a Barcellona, da dove, con una serie di video, ha annunciato la fine delle sue vacanze estive: “Buongiorno, lenta ripresa perché stamattina abbiamo fatto le 7, però la discoteca ieri sera è stata bellissima, festa pop, ci siamo divertiti un sacco. E niente, questo è l’ultimo giorno a Barcellona, stasera si torna a casa e penso che vedrò il mare per l’ultima volta oggi. Spero di no, però, in programma non c’è più niente”, ha detto infatti l’ex tronista si IG stories senza nascondere un pizzico di malinconia.

