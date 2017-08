ADRIANO CELENTANO/ Il saluto al mito Jerry Lewis e il ‘ritorno’ in tv con ‘Il burbero’

Adriano Celentano (LaPresse)

Che fine ha fatto Adriano Celentano? Come ogni anno si vocifera, all’inizio della stagione e dei palinsesti televisivi su possibili nuovi programmi ed eventi del Molleggiato più amato d’Italia. Ormai ogni sua mossa pubblica sembra improntata dall’aurea di “eccezionalità” e non sono pochi quelli che scartabellano ogni qualsiasi “rumors” sul web su eventuali programmi in prima serata tra Rai e Mediaset. In attesa di scoprire se vi saranno effettive novità preparate dal buon Celentano, l’ultima sua comparsa pubblica è stata sulle colonne del Corriere della Sera, giusto pochi giorni fa, per l’addio ad un grande come Jerry Lewis. Per il Molleggiato il comico Usa non era solo un idolo d’infanzia e un modello di uomo nello spettacolo, ma un vero e proprio modello da imitare e che lo imitava realmente in coppia con Tony Renis. Lo racconta lo stesso marito di Claudia Mori in un breve articolo apparso sul Corriere della Sera il giorno dopo la morte del grandissimo comico e artista d’oltreoceano. «Ciao Jerry! Non so se qualcuno ti ha mai detto che fin dai primi tempi, esattamente dal «nipote picchiatello» in poi, in Italia c’era un tizio che scimmiottava le tue mosse. Furono quelli i miei primi momenti di successo, naturalmente solo con gli amici al bar». Addirittura Celentano poi partecipa, quasi per caso, ad un concorso di imitatori delle smorfie di Lewis e incredibilmente vinse: « Allora facevo l’orologiaio e, fra un tic-tac e l’altro, un mio caro amico, che senz’altro avrai conosciuto, mi propose di rifare in uno spettacolo di varietà la coppia «Jerry Lewis - Dean Martin». Il suo nome è Tony Renis e, naturalmente, era lui che faceva Dean Martin. Un successo che non durò più di due settimane però porto a entrambi molta fortuna! Grazie!!».

IL “RITORNO” IN TV

Il saluto finale al suo grande idolo, Jerry Lewis, riflette la sua grande sensibilità e ironia allo stesso tempo: «Se penso a quanto sei stato GRANDE qui sulla terra non posso neanche immaginare quello che combinerai Lassù». Del resto, il Jerry Lewis italiano non si può certo dire che sia stato qualcun altro fuori da Adriano Celentano, artista poliedrico e con una certa vena comica che specie nei film di qualche anno fa ne esaltavano le doti di “saltimbanco”. Ad esempio, questa sera su Rete4 si potrà riammirare un “ritorno” importante in prima serata di un film amato dal pubblico anche se mezzo stroncato dalla critica: si tratta de “Il burbero”, film comico diretto e prodotto da Giuseppe Moccia (detto il Pipolo) nel 1986. Al fianco di Adriano Celentano nei panni del protagonista ci sarà Debra Feuer, conosciuta per film come Moment & Moment e Homeboy, dove ha recitato con l'ex marito Mickey Rourke. Un film simpatico che con Angela Finocchiaro e Iaia Forte, all’epoca giovanissime, regalano due ore di piacevole compagnia in queste ultime sere malinconiche di estate. Celentano manca, lo sappiamo, ma intanto possiamo “accontentarci” di qualche piccolo ricordo come questo, in attesa di qualche improvvisa sorpresa…

