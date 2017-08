Alex Migliorini / Uomini e donne, sarà lui il nuovo tronista gay del programma?

Alex Migliorni, Instagram

È stata UmbriaOn a lanciare lo scoop su Uomini e donne e sul trono classico facendo il nome del presunto tronista gay che vedremo da domani, mercoledì 30 agosto, durante la prima registrazione della nuova edizione. A quanto pare domani i nuovi tronisti andranno in scena o, almeno, sarà proprio Alex Migliorini a scendere in campo nei panni del tronista gay raccogliendo la difficile e presante eredità di Claudio Sona. Secondo gli ultimi rumors sembra che proprio il modello sia il nuovo tronista e che ieri, alle cascate delle Marmore, lui e i membri della redazione del programma, sono stati avvistati insieme proprio durante le riprese della presentazione che vedremo prima della sua entrata in studio. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte del diretto interessato e nemmeno dai membri della redazione che continuano a mantenere il riserbo sui protagonisti della nuova edizione.

LA PESANTE EREDITÀ DI CLAUDIO SONA PESERÀ SU ALEX MIGLIORINI?

Bello, moro, veronese e, molto probabilmente, gay, queste sono le caratteristiche di Alex Migliorini per tutti il nuovo tronista di Uomini e donne. Sarà lui a prendere il posto di Claudio Sona e raccogliere la sua pesante eredità fatta di dolci sorrisi, brividi per i baci che ha scambiato con il suo fidanzato (ex) Mario Serpa ma, soprattutto, tutto quello che è successo in seguito. Claudio Sona ha mentito? E' stato sul trono nonostante avesse già un fidanzato e tutto per via della notorietà alla quale ha sempre puntato? Le prime rivelazioni potrebbero arrivare proprio a Uomini e donne dove l'ex tronista potrebbe essere ospite proprio nella giornata in cui Alex Migliorni sarà presentato al pubblico. Cosa succederà a quel punto? I fan riusciranno a farsi coinvolgere e sconvolgere dal nuovo tronista come è successo lo scorso anno con il veronese?

