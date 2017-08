Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri / Le foto della fuga d'amore in montagna e baci ad alta quota

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, Chi

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri hanno fatto parlare il gossip per tutta l'estate e in molti hanno parlato di loro come di una coppia estiva pronta a scoppiare al ritorno dalle vacanze. A quanto pare così non è stato e anche nel numero di domani di Chi si parlerà di loro. Proprio il settimanale che ha lanciato lo scoop sulla nuova coppia, ha rivelato che i due si trovano attualmente in montagna per una piccola fuga d'amore. In esclusiva, Chi pubblica le nuove foto che ritraggono la coppia alle prese con effusioni e baci in Val Badia, al rifugio di Utia de Bioch. Secondo quanto riporta il settimanale, l'attrice e il mister, dopo la partita vinta dalla Juventus domenica, sono partiti per stare lontani da tutto e tutti ma non dai paparazzi di Chi che sono riusciti a beccarli insieme in pieno relax in mezzo al verde dei prati.

LA COPPIA DELL'ESTATE IN FUGA IN ALTA MONTAGNA

I due fanno coppia da un paio di mesi e proprio nei giorni scorsi si è parlato della loro "spola" tra Nord e Sud per ritagliarsi un po' di tempo insieme. Come se non bastasse, sembra che il mister e l'attrice siano pronti per la convivenza che potrebbe avvenire proprio a Torino. Intanto, i due si godono queste piccole fughe d'amore tra una partita di Campionato e l'altra e tra un lavoro sul set e in tv per la bella Ambra Angiolini. Quale sarà il futuro della loro storia? Riusciranno a mettere insieme la loro famiglia allargata e trovare un nido d'amore che possa essere comodo per entrambi? I dettagli sono nascosti dal massimo riserbo con il quale i due hanno deciso di vivere la loro storia d'amore. Solo nelle prossime settimane scopriremo quale sarà il loro futuro insieme.

