BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 29 agosto: Ridge cambia idea, Quinn lo sorprende?

Beautiful

La trasferta di Ridge e Quinn a San Francisco entrerà nel vivo nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi su Canale 5. Ieri abbiamo visto lo stilista cercare di conquistare la matrigna per dimostrare quanto lei sia inaffidabile e portarla quindi alla rottura con il padre. Ma questo pomeriggio la situazione rischierà di sfuggire di mano ai due diretti interessati: la Fuller confesserà di avere compreso le vere motivazioni del suo rivale e avrà con lui una durissima discussione, in seguito alla quale accadrà qualcosa di inaspettato. Improvvisamente, Ridge si renderà conto di quanto l'odiata gioielliera sia intelligente e scaltra e sembrerà apprezzare questo aspetto del suo carattere. L'odio si trasformerà presto in amore? Se sì, quali saranno le conseguenze di questo incredibile imprevisto?

I dubbi di Katie, Ridge cambia idea?

Mentre il viaggio di San Francisco (voluto dallo stesso Eric) rischierà di dare degli esiti incredibilmente inattesi tra Ridge e Quinn, l'appuntamento odierno di Beautiful sancirà ancora le vane speranze di Wyatt nei confronti del suo matrimonio con Steffy. Quest'ultima ha deciso di trasferirsi nel loft di Thomas, quanto meno fino a quando il suo divorzio dal marito diventerà effettivo. Il fatto aveva inizialmente riaperto nuove speranze nello Spencer, che aveva pensato di poter recuperare il tempo perduto. La Forrester aveva però messo le cose in chiaro con lui, precisando che in nessun modo ciò avrebbe comportato la fine della sua relazione con l'amato Liam e dando così un nuovo duro colpo nell'illuso Wyatt. La questione sarà oggetto di discussione tra il figlio di Bill e Katie che parleranno proprio dei programmi per il futuro di entrambi: secondo l'ex signora Spencer sarà molto difficile dividere Steffy e Liam che ne hanno passate tante insieme e sicuramente riusciranno a superare nel migliore dei modi anche questa nuova prova. Basteranno queste parole per convincere Wyatt a rassegnarsi una volta per tutte?

