BELEN RODRIGUEZ/ La relazione con Andrea Iannone prosegue a gonfie vele

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez non riesce a stare lontana dal clamore mediatico sia per motivazioni legate alla sua privata che per quella professionale. Sono trascorsi solo pochi giorni dalle polemiche riguardanti la sigaretta accesa in aereo, fatto per altro commentato dalla stessa diretta interessata, e già la showgirl argentina è al centro di nuove discussioni riguardanti il cachet che le verrà pagato in occasione del Festival del Peperoncino di Diamante, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportatato dal Codacons, l'importo messo a disposizione della modella sarebbe di ben 30 mila euro, di cui il 65% sarebbe a carico della Regione Calabria. Ne è conseguito un botta e risposta con la minaccia di querela da parte dell'Accademia che, in una nota su Facebook, ha pubblicato la fattura pagata alla Rodriguez. Quest'ultima ha preferito non esprimersi sull'argomento, evitando qualsiasi dichiarazione nei social network (a differenza di quanto accaduto per l'incidente della sigaretta).

La showgirl al seguito di Andrea Iannone

La relazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone prosegue per il meglio, dopo un'estate nella quale le voci di crisi si sono ripetute costantemente. Archiviato il possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino, a sua volta molto vicino alla fashion blogger Gilda Ambrosio, Belen prosegue la sua frequentazione con il pilota della MotoGp, seguendolo anche durante la sua ultima trasferta. Dopo Ibiza e una veloce fuga in Grecia, la coppia si è diretta in Gran Bretagna, dove il pilota di Vasto si è dedicato alla gara di Silverstone. Il risultato poco soddisfacente, con la caduta nell'ultima parte della competizione, ha riaperto le polemiche sulla cattiva influenza della showgirl nella carriera del fidanzato. Da quando la coppia si frequenta, infatti, i risultati positivi per il pilota della MotoGp sono apparsi un miraggio e molti suoi sostenitori continuano a dirsi certi che proprio questa relazione sia la causa della mancanza di concentrazione, poi evidenziata in pista.

© Riproduzione Riservata.