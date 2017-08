CHERRY SEASON/ Anticipazioni puntata 29 agosto: Oyku accoglie Seyma nel suo nuovo atelier?

Cherry Season

Cherry Season si avvia alla sua conclusione, con le ultime puntate della seconda stagione. In esse, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:15 su Canale 5, si rivedrà Oyku nel suo ruolo di donna manager, dopo che Nazmi ha deciso di lasciarle in eredità la sua azienda. Non sarà facile però dirigere la Atlantis, soprattutto tenendo conto che tutti i suoi collaboratori non saranno affatto felici di rispondere alle sue richieste. Ma se da un lato i dipendenti un tempo fedeli a Nezmi saranno costenti della nuova proprietà, non si potrà dire la stessa cosa di Seyma, che vorrebbe essere al fianco dell'amica in questa nuova avventura. La rossa, infatti, non si sentirà a suo agio nell'atelier di Onem, dove quest'ultima continuerà ad essere di pessimo umore a causa dei cambiamenti della sua vita negli ultimi tempi. Per questo, Seyma avrà per l'amica una proposta che non potrà rifiutare: accoglierla e darle un lavoro nel suo nuovo atelier. Quale sarà la risposta di Oyku?

Un nuovo lavoro per Emre?

Insieme ai grandi cambiamenti nella vita di Oyku, diventata improvvisamente la nuova proprietaria della Atlantis, oggi a Cherry Season assisteremo ad importanti novità anche nella vita degli altri personaggi della soap turca. Emre sarà amareggiato dopo la perdita del lavoro e Burcu deciderà di correre in suo aiuto, chiedendo a Mete di assumere il fidanzato nella sua nuova azienda. Anche se l'architetto darà il suo benestare a tale richiesta, il fidanzato di Burcu rifiuterà l'offerta preferendo invece valutare un'altra opportunità: anche Ilker, a causa della sua crisi con Sibel, è rimasto senza un lavoro e ha deciso di vendere del cibo su un minibus. Se vorrà, Emre potrà diventare suo socio: questa seconda soluzione verrà da lui accettata? Dopo un periodo nel quale ha continuato a provare un profondo odio nei confronti di Mete, Seyma si renderà conto di non poter vivere lontana da lui. Per questo l'amicizia, rinata dopo tante incomprensioni, non le basterà più...

