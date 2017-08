Chicago Med / Anticipazioni penultima puntata 29 agosto: marito e moglie pronti a sconvolgerci la serata

Chicago Med, anticipazioni

Il gran finale di stagione si avvicina per Chicago Med che questa sera torna in onda su Italia1 con tre nuovi episodi. Problemi di cuore, L'eredità e La Commissione, questi sono i titoli degli episodi che andranno in onda oggi, 29 agosto, nel prime time di Italia1 e che apriranno la strada verso il gran finale della prossima settimana. I nostri dottori sono ancora alle prese con le loro vite private ma anche con i casi che ogni giorno si presentano nel loro rapporto e anche questa sera ne vedremo delle belle a partire dal primo episodio, Problemi di cuore, in cui sarà un veterano con problemi al cuore a impensierire Ethan. I colpi di scena maggiori li regalerà l'episodio finale della serata, il numero 16 della prima stagione, dal titolo "La Commissione" in cui una coppia, marito e moglie, si presenterà in ospedale per alcuni problemi non previsti, quali?

CHICAGO MED VERSO IL GRAN FINALE CON UNA DIAGNOSI SBAGLIATA, O QUASI

Lei, una neurologa, ha diagnosticato al marito la Demenza da corpi di Lewy ma quanto si presenta al Chicago Med scopre che le sue supposizioni potrebbero essere sbagliate. L'uomo in passato si è sottoposto ad un quadruplo bypass e proprio questa sarà la svolta per la risoluzione del caso e non solo. Grazie al dottore Charles, Laura avrà modo di capire gli errori commessi e insieme scopriranno che a creare i suoi sintomini non è la demenza ma una disfunzione ormonale facilmente curabile. I problemi non arrivano mai da soli e la presenza della Commissione in ospedale potrebbe portare a galla qualcosa di imprevisto, la struttuta che ospita i nostri dottori avrà l'accreditamento sanitario previsto oppure no? Gli standard della struttuta finiranno sotto esame, compresi i nostri dottori.

© Riproduzione Riservata.