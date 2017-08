Emigratis 2, Pio e Amedeo / Pagelle puntata 28 agosto: la generosità di Pellè non ha eguali

Emigratis 2

PAGELLE EMIGRATIS 2, LA LEGGEREZZA CHE PIACE

Pio e Amedeo, la leggerezza che piace. I due comici di Mediaset continuano a raccogliere consensi, anche in replica. La loro ironia popolare spicca il volo su Italia 1, in attesa della terza attesissima stagione. Nella puntata di ieri, i foggiani si sono recati in Cina e in Germania. Tra le vittime preferite Ciro Ferrara e Graziano Pellè, quest'ultimo si è guadagnato il premio generosità nelle nostre pagelle. Nei primi sketch tante risate per gli approcci amorosi con Irina Shayk e Claudia Galanti. Le due bellissime modelle non l'hanno presa benissimo, ma Pio e Amedeo hanno dimostrato di non abbattersi per un due di picche. Così in Cina è andata molto meglio: Ciro Ferrara ha pagato cena e albergo, mentre Max Gazzè - impegnato nelle sue tappe asiatiche - se l'è cavata con una donazione da duecento euro. Tra gli episodi più divertenti, come non citare l'incontro con mister Ancelotti. Il tecnico del Bayern Monaco si è rivelato più paziente del previsto e anche lui è stato molto generoso. Insomma, ai protagonisti di Emigratis, il viaggio in Cina ha regalato grandi soddisfazioni.





GRAZIANO PELLE' NON BADA A SPESE PER PIO E AMEDEO

Graziano Pellè è stato il vero protagonista della scorsa puntata di Emigratis. Il centravanti italiano, trasferitosi nella massima serie cinese, ha ammesso di aver preso questa decisione per una questione economica. Pio e Amedeo, manco a dirlo, hanno colto la palla al balzo per strappare un bell'assegno. Il giocatore è andato oltre ogni più rosea previsione e ha optato per un generoso regalo ai genitori della coppia comica: una crociera di lusso con cabina vista mare. Tutto vero, con i ringraziamenti video delle mamme dei due foggiani che hanno anche mostrato le prove del pagamento. Insomma, Pellè è stato un vero signore. Nonostante Pio e Amedeo non abbiano rinunciato a chiedergli del famoso cucchiaio a Neuer: "Non volevo prendere in giro Neuer, sapevo che lui si muove molto e così gli ho fatto quel gesto per dirgli: guarda che ti faccio il cucchiaio sperando che rimanesse fermo al centro, io avevo già in mente di tirare alla sua destra ma poi ho visto che lui si è buttato e ho allargato troppo il tiro. Qui per i soldi? E' vero, altrmenti non sarei mai venuto qua".

© Riproduzione Riservata.