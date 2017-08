FRANCESCO NUTI / L'attore dimenticato da tutti tranne che da fan, amici e figlia (Il Signor Quindicipalle)

Francesco Nuti, stasera Il Signor Quindicipalle

Francesco Nuti torna in televisione: stasera andrà in onda in seconda serata su Rete 4 uno dei suoi ultimi film, Il signor Quindicipalle. La pellicola, che riuscì a conquistare tutti, tratta uno dei temi più amati e cioè quello del biliardo, che lo vide protagonista anche a inizio carriera in Io, Chiara e lo Scuro di Maurizio Ponzi. Nel film c'è anche una splendida Sabrina Ferilli a fargli da spalla. I fan però si chiedono quali siano le sue attuali condizioni di salute. Francesco Nuti ha sempre potuto contare su loro: non lo hanno mai abbandonato durante la malattia. Così gli amici storici, come Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Giorgio Panariello e Marco Masini: per lui hanno organizzato un cinquantanovesimo compleanno da favola, a cui hanno partecipato addirittura settemila persone. In questo momento però gli sta ancor più vicino la figlia Ginevra che quando è diventata maggiorenne ha deciso di diventare la sua tutrice. Francesco Nuti è da undici anni privo di parola e non autonomo, per questo ha bisogno di cure costanti. «Abbiamo tante cose da dirci con gli occhi e non vorrei mai perderlo», ha confidato la figlia dell'attore e regista. Un bellissimo gesto d'amore e d'affetto nei confronti del padre.

L'ATTORE DIMENTICATO DA TUTTI, MA NON DAI SUOI FAN

Negli anni Ottanta Francesco Nuti era una star del cinema italiano. Lanciato da Alessandro Benevenuti in Ad ovest di Paperino, aveva iniziato diverse collaborazioni, recitando soprattutto per Maurizio Ponzi fino al 1985, quando con Casablanca, Casablanca e Tutta colpa del paradiso aveva iniziato anche a camminare con le sue gambe diventando regista dei suoi film. Amatissimo, dagli anni Novanta la sua vita ha iniziato a presentargli delle difficoltà e nel nuovo millennio in molti si sono dimenticati di lui nonostante la strepitosa carriera. Addirittura nel 2003 arrivano le sconcertanti parole dell'attore che sottolinea di essere in crisi personale e finanziaria e che si sarebbe suicidato nel caso non avesse trovato un impiego in un film. Nel settembre del 2006 Francesco Nuti entra in coma in seguito a un incidente in casa che non è stato mai chiarito. Ricoverato e operato al cervello all'Umberto I di Roma uscirà dal coma il 24 novembre dello stesso anno per essere trasferito in un centro specializzato nella riabilitazione neuromotoria. Nel 2008 è l'ex compagna Annamaria Malipiero a sottolineare l'uscita dall'ospedale per continuare la riabilitazione a casa. Ritornerà in televisione ai Fatti Vostri nel 2010 e da Barbara d'Urso a Stasera che sera!, ma i danni dovuti all'incidente sono evidenti con Francesco Nuti che oltre a non poter camminare non riesce nemmeno a parlare. Il pianto ininterrotto davanti allo schermo che lo propone ospite in esterno da Barbara d'Urso ha creato non poche polemiche sulla spettacolarizzazione della sofferenza dell'uomo. Un anno fa le sue condizioni di salute sono tornate ad essere gravissime per una caduta: ricoverato al CTO di Firenze, è stato poi ospitato in una clinica romana.

