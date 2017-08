FRANCO CALIFANO/ "Con le donne ci sapevo fare come pochi" (Techetechetè)

Franco Califano a Techetecheté

Ci sarà anche Franco Califano tra i protagonisti della puntata di Techetecheté di martedì 29 agosto 2017. Un cantautore che ha sempre legato la sua immagine a una vita vissuta pericolosamente, ma che l’hanno reso uno dei volti musicali più amati della sua generazione. Come sempre le teche Rai riproporranno quelle che sono le principali apparizioni, tra le più significative di una carriera che ha fatto la storia della musica italiana. Nato a Tripoli, Califano ha sempre messo in luce un rapporto viscerale con la città di Roma, ma allo stesso tempo ha vissuto da giramondo la sua vita. Tifosissimo dell’Inter, oltre a canzoni che come detto hanno fatto la storia come “Tutto il resto è noia”, ha sfruttato anche le sue doti sul palco straordinariamente teatrali, che spesso gli hanno permesso di “recitare” brani come “il tifoso” oppure “la vacanza di fine settimana”.

LA PASSIONE PER LE DONNE

Un’altra grande passione di Franco Califano sono state senza ombra di dubbio le donne. E dopo la morte del “Califfo”, il suo soprannome da sempre, avvenuta nel marzo del 2013, i ricordi di quelle che sono state le sue amanti si sono susseguiti, riportando alla luce una vita come detto piuttosto avventurosa. Una fama che Califano ha sempre sbandierato con orgoglio, raccontando: “Quando non ero famoso, con le donne ci davo già da tutte le parti. Intanto, ero bello da far rabbrividire. E poi, ci sapevo fare come pochi. Io so quanto è importante la passione, so che richiede applicazione e io, modestamente, mi applico. Se vado a letto con una donna, lascio il segno. Mi sono fatto la fama di amatore andando con donne bellissime e facendo quello che dovevo fare. A Roma si dice: “Fatti il nome e fregatene” e io così ho fatto”. Racconti che fanno comprendere bene il personaggio, che soprattutto negli anni Sessanta e Settanta, nell’Italia bigotta della Democrazia Cristiana, ha pagato il suo essere controcorrente, personaggio a volte scomodo, terzo incomodo tra una moglie e un marito.

LE GRANDI CANZONI SCRITTE

Sulla lapide, Franco Califano ha fatto scrivere una frase rimasta famosa, “Non escludo il ritorno”, che è stata anche una sua canzone. Un grande senso dell’ironia che lo ha sempre contraddistinto, ma va ricordato come il “Califfo” oltre ad amare le donne, ha anche scritto per loro alcune delle canzoni più straordinarie della musica italiana. “La musica è finita” e “Una ragione di più” per Ornella Vanoni, “Un’estate fa” per Mina, “Minuetto” per Mia Martini. Anche queste esibizioni potranno essere riproposte nella puntata di Techetecheté che vedrà il “Califfo” protagonista. Nell’archivio della Rai sono presenti anche molte testimonianze riguardo la sua presenze al Festival di Sanremo, alcune memorabili, altre passate quasi inosservate. Dopo quelle del 1988 con “Io (per le strade di quartiere)” e “Napoli”, la sua ultima apparizione sul palco dell’Ariston è stata proprio quella con “Non escludo il ritorno”, divenuta la sua fase manifesto e il suo epitaffio.

