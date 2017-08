Francesco Carrozzini e Bee Shaffer /Foto, il bacio tra il figlio di Franca Sozzani e la figlia di Anna Wintour

Francesco Carrozzini e Bee Shaffer

Nuovo scoop del settimanale Chi che, nel numero in edicola da domani, non si fa mancare nulla portando a galla gli scatti della storia d’amore che appassiona i modaioli di tutto il mondo. Da quasi un anno, infatti, è la passione tra due figli d’arte che, però, è difficile fotografare insieme. Si tratta di Francesco Carrozzini, il figlio di Franca Sozzani, storico direttore di Vogue Italia, morta nel dicembre 2016, e Bee Shaffer, figlia della leggendaria direttrice di Vogue America Anna Wintour, che ha ispirato prima il romanzo e poi il celebre film “Il diavolo veste Prada”, interpretato da Meryl Streep e Anne Hathaway. I due rampolli di due icone del giornalismo di moda, dopo essersi conosciuti, si sono innamorati e, secondo il settimanale Chi sarebbero anche prossimi alle nozze. Nel numero del noto settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola domani, sono state pubblicate le foto che testimoniano la passione che c’è tra Francesco Carrozzini e Bee Shaffer. I due si lasciano andare ad un bacio passionale durante una cena in un ristorante e poi si concedono una passeggiata in tenuta marina.

L’INIZIO DELLA STORIA D’AMORE

Essendo figli di due celebrità come Franca Sozzani e Anna Wintour, Francesco Carrozzini e Bee Shaffer si conoscevano da diverso tempo. Tra i due, però, fino allo scorso anno, non era mai successo nulla. Galeotto è stato un incontro a New York avvenuto a settembre dello scorso anno. Da quel momento, il fotografo e regista e Bee, socialite, non si sono più lasciati. I due, infatti, sono stati sempre molto riservati proteggendo la loro storia d’amore. L’ultima volta che sono stati visti insieme risale al funerale della madre di lui lo scorso dicembre. Alcuni mesi fa, però, i due hanno annunciato il fidanzamento ufficiale attraverso le pagine di People. Ora, Francesco Carrozzini e Bee Shaffer sono pronti per compiere il grande passo.

