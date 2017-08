GABRIELLA FERRI/ Il clamoroso successo di “La società dei magnaccioni” (Techetechetè)

Gabriella Ferri, Techetechetè in onda su Rai 1

NE ‘IL BAGAGLINO’ EBBE INIZIO LA COLLABORAZIONE CON PINTUCCI

Questa sera, martedì 29 agosto, nell’access prime time di Rai 1 va in onda una puntata speciale di Techetechetè dedicata alla compagnia teatrale de Il Bagaglino ed ai suoi celebri artisti che vi hanno fatto parte nel corso degli anni. Tra questi anche la cantante romana Gabriella Ferri scomparsa nell’aprile del 2004 a Corchiano in seguito alla caduta di una finestra della sua abitazione. Una esperienza all’interno della compagnia fondata da Pier Francesco Pingitore che ebbe inizio nel 1966 diventandone la cantante ufficiale. Sarà proprio durante il periodo trascorso con la compagnia de Il Bagaglino che Gabriella Ferri avrà la possibilità di incontrare Piero Pintucci, storico compositore e direttore di orchestra nato a Fiesole nel 1943. Tra Pintucci e la Ferri ebbe inizio una lunga collaborazione artistica dalla quale nacquero pezzi di un certo spessore come nel caso di È scesa ormai la sera oppure Ti regalo gli occhi miei, canzone quest’ultima che ebbe un certo seguito soprattutto nel mercato sudamericano.

LA CARRIERA

Gabriella Ferri è nata a Roma il 18 settembre del 1942 ed in particolare è cresciuta nel quartiere di Testaccio. Da sempre appassionata di canto e musica, inizia la propria carriera proponendo degli spettacoli musicali dove riprende alcune canzoni che fanno parte del repertorio folk romano. La sua musica è molto apprezzata anche al di fuori di Roma tant’è che ben presto si esibisce nei migliori locali di Milano. Nell’anno 1964 arriva la prima esperienza televisiva nell’ambito della trasmissione La fiera dei sogni presentata da Mike Bongiorno in cui la Ferri assieme all’amica e collega Luisa De Santis, canta il brano La società dei magnaccioni. Il successo è clamoroso. Pochi giorni dopo l’uscita televisiva vengono vendute circa 1 milione e 700 mila copie in tutta Italia diventando una sorta di inno generazionale. Parte così una sfavillante carriera musicale che la vedrà pubblicare 15 album tutti registrati in studio e prendere parte a svariati programmi tv come nel caso di Dove sta Zazà, Per chi suona la campanella e Biberon.

