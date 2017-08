GUESS MY AGE / Enrico Papi conduce il nuovo show di Tv8, ecco il meccanismo del programma e i primi vincitori

Guess My Age

Lo scontro nell'access prime time ha ufficialmente preso il via ieri sera con tre programmi di grande interesse: Boom e Take Me Out dovranno vedersela d'ora in avanti con Guess My Age - Indovina l'età, la nuova scommessa di Tv8 targata Enrico Papi. Dopo la breve esperienza dello scorso giugno con Sarabanda, il conduttore un tempo volto di Italia 1 saà impegnato in 45 episodi trasmessi dal lunedì al venerdì alle ore 20:30. Il meccanismo del programma è chiaro e ripropone quanto già trasmesso in vari paesi europei tra i quali Germania, Francia, Austria, Slovacchia e Ungheria. I concorrenti avranno a disposizione un montepremi di 100.000 euro per indovinare l'anno in cui sono nati sette sconosciuti, attraverso alcune importanti e semplici informazioni: la canzone che ha esordito in tale data, il vip della stessa età, un ricordo dello sconosciuto, un fatto di cronaca, un programma televisivo andato in onda quello stesso anno e lo Zoom ovvero la possibilità di guardare più da vicino la persona in questione.

La vittoria di Emanuela e Leopoldo

La prima puntata di Guess My Age di ieri sera ha chiarito i meccanismi della nuova trasmissione condotta da Enrico Papi. Dopo avere indovinato l'età di sei sconosciuti, Emanuela e Leopoldo sono arrivati alla fase finale, contando su nuovi indizi e quattro tentativi per scoprire l'anno in cui è nato l'ultimo personaggio rimasto in gara (ad ognuno di essi il montepremi è stato inesorabilmente dimezzato). Il percorso della coppia non è stato facile ma alla fine, all'ultimo tentativo, si è aggiudicata la ragguardevole cifra di quasi 10.000 euro. Positivo l'esordio di questo format, che è riuscito a mantenere alto l'interesse del pubblico grazie ad uno studio assolutamente all'altezza e una conduzione spumeggiante, non troppo 'trascinata' come accaduto nella recente esperienza di Enrico Papi nel serale di Sarabanda. Il nuovo format sembra promettere bene, riuscirà a tenere botto contro gli altri importanti rivali dello stesso orario serale?

