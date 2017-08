Game Of Thrones 8 / Anticipazioni Trono di Spade: quando verrà trasmessa? Le notizie sull'ultima stagione

Game Of Thrones

L'ottava stagione del Trono di Spade, chiuderà il cerchio. Quando andrà in onda? Game Of Thrones 8 dovrebbe essere trasmesso tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Già lo scorso marzo, HBO aveva confermato che l'ottava stagione sarà composta solo da sei episodi, uno in meno rispetto alla settima che si è conclusa nelle scorse ore. In generale poi, le puntate saranno addirittura quattro di meno considerando le precedenti sei stagioni che gli estimatori hanno avuto modo di visionare nel corso degli anni. Quando inizia l'ottava stagione del Trono di Spade? Dopo un finale di stagione che ha lasciato i fan davvero a bocca aperta, arriva però l'amaro per la successiva notizia: gli episodi di Game Of Thrones 8, andranno in onda non prima del prossimo autunno 2018. Quando si conclude una stagione, gli appassionati non vedono l'ora di vedere la successiva, per rendersi conto anche come potrebbero svilupparsi le dinamiche. In questo caso però, ci vorrà più pazienza del dovuto e del resto, se sarete malinconici, avrete ben sette stagioni alle spalle da potere recuperare nell'attesa di quella conclusiva.

Quando andrà in onda? Le anticipazioni

Per quanto riguarda la settima stagione per esempio, uno spostamento delle riprese (per conferire alla serie l'aspetto gelido ancor più tetro), ha fatto anche spostare l'ufficiale messa in onda dalla primavera quasi a fine luglio. La stessa identica cosa, pare accadrà anche per l'ottava stagione del Trono di Spade. Secondo le primissime indiscrezioni del web, l'ultima serie potrebbe definitivamente concludersi addirittura nelle prime settimane del 2019. Nel frattempo, dopo questa serie di anticipazioni non proprio piacevoli, possiamo dirvi che la pre-produzione dei sei episodi previsti è già iniziata ai Titanic Studios di Belfast. Ma non finisce qui. Nikolaj Coster-Waldau ha confermato che le riprese ufficiali del Trono di Spade inizieranno dal prossimo ottobre 2017. Ma per quanto tempo andranno avanti le riprese? Si parla di circa sei mesi. Anche se gli episodi saranno di meno infatti, pare che si vogliano allungare di circa 80/90 minuti. Per quanto riguarda invece l'episodio finale dell'intera stagione di Game Of Thrones, si parla addirittura di una “maxi puntata” della durata di ben 2 ore! Che dire? Leggiamo già l'entusiasmo negli occhi degli estimatori. David Benioff ha commentato così le intenzioni di non andare oltre l'ottava stagione: “stiamo cercando di raccontare una storia coesa con un inizio, un centro e una fine. Sappiamo da tempo dove vogliamo andare a parare e ci stiamo arrivando”. Per gli estimatori del Trono di Spade però, nulla è perso: si parla già di spin-off!

