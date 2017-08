Grande Fratello Vip/ Anticipazioni: Giulia De Lellis sì oppure no? L'indizio rivelatore

Grande Fratello Vip

Giulia De Lellis ci sarà oppure no? Inutile negarlo, l'ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne è sicuramente tra le più attese. Proseguono incessantemente i preparativi per la seconda edizione del Grande Fratello Vip, in partenza - salvo imprevisti - il prossimo 11 settembre. Da giorni ormai, sull'ammiraglia di Casa Mediaset, abbiamo visto i promo in compagnia di Ilary Blasi e successivamente, ci siamo domandati: chi ci sarà? Nel cast, confermato anche Alfonso Signorini che, esattamente come per lo scorso anno, intratterrà il pubblico con la sua dissacrante ironia. Tanti i nomi emersi in questi mesi e dalla corte della Queen, arriveranno certamente Luca Onestini e Rosa Perrotta. Entrambi, sono ex tronisti della precedente stagione del trono classico di Uomini e Donne. Il nome di Giulia De Lellis è stato uno dei primi a girare sul web e quindi, è probabile che la produzione del reality show di Endemol, voglia depistare gli estimatori. Con molta facilità infatti, Giulia ci sarà. Lo scorso anno, le dinamiche con il fidanzato Andrea Damante, sono state tra le più interessanti della prima stagione e di certo, il reality show non può farsi scappare un "peperino" come lei.

Grande Fratello Vip, anticipazioni cast: Giulia De Lellis ci sarà oppure no?

Gli estimatori, avevano recentemente perso le speranze di ritrovare Giulia De Lellis, tra i concorrenti della seconda edizione Vip del Grande Fratello: per quale motivo? Semplice! Mentre il resto del cast era impegnato con gli shooting fotografici e le riprese delle clip di presentazione, Giulia si trovava in vacanza con il suo fidanzato Andrea. Da quel momento, i fan della De Lellis hanno sollevato un vespaio di polemiche, nella speranza di capirci qualcosa di più. Eppure, nelle ultime ore, si è riaccesa la speranza. Giulia infatti, si è recata presso il suo salone di parrucchieri preferito. Tra gli hashtag che sono comparsi, anche un "#gfvip" che - di regola - non lascerebbe spazio a dubbi. Questo è un nuovo tentativo per confondere ancora di più i followers? A quanto pare, Giulia De Lellis potrebbe fare il suo ingresso a reality incominciato oppure, tra le altre ipotesi, si parla anche di un ballottaggio. La fidanzata di Andrea Damante infatti, potrebbe scontrarsi proprio con Elettra Lamborghini, anche lei tra le più attese della seconda stagione. A questo punto, non ci rimane che monitorare costantemente gli spostamenti della neo-youtuber per capire se sta depistando gli estimatori o se – di contro – si sta preparando all'ingresso nella Casa più spiata d'Italia.

