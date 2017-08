IL BURBERO/ Su Rete 4 il film con Celentano e Debra Feuer (oggi, 29 agosto 2017)

il film commedia su Rete 4

ADRIANO CELENTANO NEL CAST

Il burbero, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 29 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola comica che è stata prodotta nel 1986 e diretta da Giuseppe Moccia (Alias Pipolo) e Franco Castellano che ne hanno curato anche la sceneggiatura. Al fianco di Adriano Celentano nei panni del protagonista ci sarà Debra Feuer, conosciuta per film come Moment & Moment e Homeboy, dove ha recitato con l'ex marito Mickey Rourke. Completano il cast l'attrice comica Angela Finocchiaro, Peppe Lanzetta e Jean Sorel. Una delle curiosità maggiori del film riguarda una scena in particolare, che ruota attorno all'attrice Iaia Forte, all'epoca giovanissima. Le riprese sono state fatte inoltre interamente in Toscana, molte delle quali nella città di Firenze. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL BURBERO, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Durante il volo New York-Firenze, Mary Cimino incontra l'avvocato Tito Torrisi, un uomo solitario e scostante che ha l'abitudine di acquistare sempre i biglietti per due posti vicini pur di non avere compagni di viaggio sgraditi. La donna si trova in viaggio per raggiungere il marito e durante quest'avventura preleverà per sbaglio la valigia del legale. Una volta a Firenze, il marito di Mary si comporterà in modo strano e fingerà addirittura di non conoscerla, lasciandola sola e sperduta in una città che non conosce. Si accorge più tardi di essere seguita, così come il marito, che alla fine si suicida per non cadere nelle mani sbagliate, e non le rimane altro da fare che rivolgersi proprio a Tito, già infastidito dalla presenza della donna. Alla fine, l'avvocato sarà costretto ad aiutarla ed effettuando delle ricerche scoprirà che il marito di Mary ha preso parte ad una rapina, grazie alla quale si è intascato un bottino miliardario beffando i complici. In seguito Tito e Mary vengono rapiti dai malviventi, ma riusciranno a fuggire ed a dirottarli altrove. Intanto, Mary riceve una misteriosa mappa creata dal marito, in cui Tito riconoscerà il luogo in cui è stato nascosto il denaro. Giunti al Palazzo Tolomei, i due si renderanno conto che in realtà esiste un vero tesoro, un quadro pregiato e antico, e scopriranno inoltre che Giulio è in realtà ancora vivo. Ha simulato infatti la sua morte per sfuggire ai criminali, ma la moglie sceglierà di non seguirlo. Ha capito infatti di essere perdutamente innamorata di Tito, che avvierà uno scontro acceso con il nuovo rivale in amore.

