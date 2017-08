IL CLIENTE/ Su Tv8 il film con Susan Sarandon Tommy Lee Jones (oggi, 29 agosto 2017)

il film drammatico per la prima serata di TV8

NEL CAST SUSAN SARANDON E TOMY LEE JONES

Il cliente, il film in onda su Tv8 oggi, martedì 29 agosto 2017 alle ore 21.15. La pellicola drammatica del 1994 diretta da Joel Schumacher, è stata tratta dal best seller omonimo dello scrittore John Grisham. Nel cast nomi importanti dello spettacolo internazionale, dalla protagonista Susan Sarandon fino a Tommy Lee Jones, entrambi premi Oscar per i loro ruoli in Dead Man Walking per l'attrice e Il fuggitivo per l'artista. . Gli altri attori presenti nel film sono Mary-Louise Parker, J.T. Walsh, Anthony LaPaglia, Brad Renfro, Will Patton, Anthony Edwards, William H. Macy, Kim Coates, Bradley Whitford, Anthony Heald, Ossie Davis, John Diehl, Micole Mercurio e Dan Castellaneta. Prodotto con un budget di 45 milioni di dollari, il guadagno riscontrato ai Box Office dal film ha superato il profitto di 92 milioni grazie alla sua pubblicazione negli USA. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL CLIENTE, COME ANDRA' A FINIRE?, ECCO LA TRAMA

L'undicenne Mark Sway entra nel mirino di alcune persone pericolose dopo aver ricevuto una confidenza particolare da un avvocato di successo. Jerome Clifford gli confiderà infatti di volersi uccidere prima che Barry Muldano, il nipote del famoso boss mafioso Johnny Sulari, lo elimini con le sue mani. Il fratello minore di Mark diventerà suo malgrado testimone del suicidio del legale, che provocherà in lui dei forti traumi. Non trascorrerà molto tempo prima che Muldano ed i suoi scagnozzi intuiscano che Mark ed il fratello potrebbero aver ricevuto delle importanti informazioni da Clifford, soprattutto per quanto riguarda l'omicidio di un senatore della Louisiana ed il luogo in cui è stato sepolto il suo corpo. Mark verrà tuttavia tratto in salvo dalle autorità prima che gli venga fatto del male ed affidato ad un avvocato determinato ad assisterlo e proteggerlo.

Regina Love realizzerà in seguito che l'unica ambizione del Procuratore è sfruttare il caso e Mark a proprio vantaggio, per riuscire ad ottenere l'attenzione dei cittadini americani in previsione della sua candidatura in politica. Intanto, il boss mafioso Johnny Sulari scopre che il nipote ha ucciso il senatore della Louisiana e che ha agito contro i suoi ordini, per questo pretende che Mark venga ritrovato al più presto. Al tempo stesso, Sulari ordina a Moldano di spostare il corpo del senatore, nascosto all'interno del garage dell'avvocato suicida. Non potendo concludere la missione a causa del piantonamento costante della Polizia, Sulari sarà costretto alla fine ad ordinare al nipote di uccidere Mark prima che possa rivelare importanti informazioni sulle loro attività malavitose. Intanto, continua la lotta senza fine di Regina che ha intenzione di chiedere alla Procura di pagare l'informazione ottenuta da Mark per permettere al fratellino le dovute cure.

© Riproduzione Riservata.