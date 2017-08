IL SEGRETO ANTICIPAZIONI/ Hernando riprende a camminare, Carmelo ai ferri corti con Severo (puntata 28 agosto)

Il Segreto

Nuova puntata de Il Segreto oggi su Canale 5 e nuove problemi per molti dei protagonisti della telenovela spagnola. Si ripartirà da un nuovo possibile mistero di Hernando, che sembrerà tramare qualcosa alle spalle di Camila. Dopo gli ultimi avvenimenti, la donna sarà comprensibilmente molto preoccupata per le sorti del marito anche se questa volta non ci sarà nulla di cui spaventarsi. Il proprietario di Los Manantiales annuncerà infatti di avere uno splendido segreto in comune con Rogelia: lui ha ripreso a camminare, anche se per ora si stra trattando solo di piccoli passi, e la governante lo sta aiutando a tornare in piena forma. La notizia riempirà di gioia Camila, che dopo tante sofferenze potrà tirare un respiro di sollievo. Di felicità si parlerà anche alla locanda, dove Alfonso ed Emilia saranno felici e uniti dopo il ritorno a casa del figlio di Rosario. Eppure qualche nuvola apparirà all'orizzonte anche in questo caso: Alfonso non gradirà di vedere la moglie trascorrere molte ore nelle fabbriche della Montenegro e penserà che possa esserci sotto qualcosa di non chiaro...

Hernando riprende a camminare

Se a Los Manantiales la felicità regnerà nuovamente sovrana, oggi a Il Segreto vedremo un clima ben diverso alla Miel Amarga con nuove inevitabili discussioni tra i suoi abitanti. La salute di Candela desterà grande preoccupazione in Severo ma Carmelo sembrerà non curarsene, tutto preso dalla sua nuova conoscenza Adela. La vedova dell'uomo da lui stesso ucciso continuerà ad essere oggetto di interesse di Leal, che si sentirà profondamente in colpa per quanto accaduto. I problemi saranno all'ordine del giorno anche per Sol e Lucas: la coppia avrà pareri contrastanti sul loro futuro. Lui sarà convinto di dover cogliere al balzo l'occasione che gli è stata data a Madrid, pensando di doversi trasferire nella capitale insieme a tutta la sua famiglia. Di diverso avviso sarà Sol, decisa a restare a Puente Viejo al fianco del fratello e della sua ritrovata famiglia. Tra i coniugi Moliner la crisi sarà sempre più evidente.

© Riproduzione Riservata.