IL SIGNOR QUINDICIPALLE/ Su Rete 4 il film con Sabrina Ferilli (oggi, 29 agosto 2017)

il film commedia nella seconda serata di Rete 4

FRANCESCO NUTI ALLA REGIA

Il signor Quindicipalle, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 29 agosto 2017 alle ore 23.30. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta ed interpretata da Francesco Nuti e diffusa nel 1998. La commedia nasce da un'idea dell'attore e regista in collaborazione con Mario Rellini e Malù Di Lonardo, mentre le musiche sono state affidate al fratello Giovanni Nuti. Nel cast, oltre al protagonista, si annoverano attori del calibro di Sabrina Ferilli, nei panni della co-protagonista, Antonio Petrocelli, Alberto Gimignani, Novello Novelli, Gianna Giachetti, Gabriella Bartolini, Giuliana Colzi e Giulia Weber. Nonostante il successo riscosso negli anni da Francesco Nuti e la presenza della Ferilli, il film non ha registrato il gradimento sperato sia da parte della critica che del pubblico italiano. Un flop che Nuti aveva già ottenuto tra l'altro con il suo precedente film OcchioPinocchio. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL SIGNOR QUINDICIPALLE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Campione del mondo di biliardo americano e italiano, Francesco Di Narnali è diventato per tutti il Signor Quindicipalle per via della sua abilità particolare di imbucare con un manico di scopa ben quindici biglie. Francesco è inoltre sotto pressione dalla famiglia, composta da sole donne, che vorrebbero vederlo felicemente fidanzato. Approfitta così della conoscenza fortuita di Sissi, una escort incontrata mentre faceva visita alla tomba del padre, e decide di presentarla a tutti come la sua compagna. In precedenza, Francesco ha infatti raccontato alla famiglia di essere innamorato di una certa Margherita, nome falso che dovrà adottare Sissi da quel momento in poi. Nonostante venga pagata oltre un milione di vecchie lire per quel ruolo, Sissi cerca in seguito di allontanarsi dall'uomo, ma il Destino li riunirà durante una partita di biliardo. I due inizieranno quindi a frequentarsi realmente e Sissi presto si innamorerà perdutamente del professionista, mentre quest'ultimo è del tutto all'oscuro del vero lavoro della donna. Nel frattempo, Francesco continua ad allenarsi con successo nel biliardo e registra dei nuovi successi. Raggiunge inoltre un nuovo record grazie ad un'ottavina ai cinque birilli, un colpo che dedicherà proprio a Sissi. La verità sulla donna emergerà il giorno della finalissima di biliardo e comprometterà la carriera di Francesco. Fino a quando...

